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Готовимся к 1 сентября: какой ноутбук выбрать для школьника или студента
Компьютеры и ноутбуки необходимы учащимся школ и ВУЗов для онлайн-занятий, дистанционного обучения, выполнения домашних заданий, хранения методических материалов и книг в электронном виде. Ноутбук выглядит более перспективно – в отличие от стационарного ПК его можно носить на занятия, пользоваться в поездках или разместить в небольшой комнате общежитие. Ко Дню знаний 1 сентября редакция Delo.ua решила уточнить у продавцов электроники, по каким параметрам выбрать ноутбук, и какие модели самые популярные у покупателей?
Ноутбук занимает промежуточное место между стационарным ПК и планшетным компьютером – он мобильнее и компактнее полноразмерного "системника", а благодаря установленной операционной системе Windows или macOS позволяет запускать узкоспециализированные приложения, не работающие на системах под управлением Android. Кроме того, ноутбуки способны работать по 5-10 часов на встроенных аккумуляторах, что особенно важно в условиях полномасштабной войны с РФ и возможных отключений света.
В общем, для обучающих целей сгодится любой ноутбук - не существует точных критериев или функционала, по которым устройство можно отнести к "учебным". Однако, при выборе ноутбука для школьника или студента следует руководствоваться экономической целесообразностью такой покупки, и не переплачивать лишние деньги за невостребованный функционал и мощность.
Покупая переносной ПК для школьника или студента, следует обращать внимание на следующие характеристики:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Экран. Стандартная диагональ дисплея для ноутбуков составляет 15,6 дюймов. В целом, не стоит покупать диагональ меньшего размера, потому что при чтении с небольшого экрана быстро устают глаза. Компактный ноутбук с диагональю 12,5-13,3 дюйма удобно носить в небольшой сумке, и такой вариант стоит рассмотреть учащимся, планирующим ежедневно брать устройство на занятия. В 2023 году почти все ноутбуки имеют экран с матрицей типа IPS с разрешением не менее Full HD (1920х1080 пикселей), поэтому можно считать такой экран минимально допустимой нормой;
- Процессор. Типичный ноутбук для учащихся не обязательно должен иметь серьезные вычислительные способности. Для онлайн-обучения, набора текста, работы в MS Office или интернет-браузере едва хватит процессора из линейки Intel Celeron. Более производительными станут устройства на Intel Pentium, Intel Core i3 и линейки "младших" AMD Ryzen. Чтобы иметь запас по мощности и иногда играть в неприхотливые компьютерные игры, можно купить ноутбук с чипом Intel Core i5. Следует помнить, что мощные процессоры типа Intel Core i7, Intel Core i9, AMD Ryzen 7 или AMD Ryzen 9 потребляют достаточно много электроэнергии, что не наилучшим образом влияет на время работы аккумулятора;
- Оперативная память (RAM). От ее объема и частоты зависит количество одновременно запущенных программ и скорость работы системы. Нехватка памяти приводит к подтормаживанию ноутбука и так называемых "фризов". Поэтому лучше не покупать ноутбук с менее чем 8 Гб RAM, именно этот объем можно назвать минимальным для нормального переносного ПК. Единственный вариант, при котором уместна покупка устройства с 4 Гб "на борту" – наличие в его материнской плате слота для расширения памяти до 8-16 Гб и готовность к будущему апгрейду;
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Внутреннее хранилище (SSD). Для обучения лучше взять ноутбук с накопителем типа SSD объемом 256-512 Гб. Этот формат обеспечивает быструю загрузку системы и ее бесшумную работу, такой жесткий диск не чувствителен к тряске и падениям. При желании на накопителе также можно сэкономить, и в будущем установить "диск" с большей емкостью. Как вариант, для хранения дополнительной информации всегда можно приобрести внешний носитель;
- Видеокарта. Отвечает за 3D-графику и формирование изображения на экране. Чаще всего бывает встроенной, совмещенной с процессором. Такой сборки достаточно для рабочих и офисных задач, а также неприхотливых игр. Для более серьезных задач используются дискретные видеокарты, пригодные для запуска современных игр и работы с графикой. Однако, стоимость ноутбуков с дискретными видеокартами чуть ли не вдвое превышает устройства со встроенным видео;
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Батарея и время автономной работы. Оптимальным показателем считается не менее 4-6 часов до полной разрядки устройства. В условиях возможного блекаута в осенне-зимний период автономность ноутбуков становится едва ли не ключевым фактором, на который ориентируются покупатели. Следует учитывать, что ноутбуки с очень выносливой батареей могут стоить гораздо дороже обычных, поэтому может быть целесообразно приобрести обычный ноутбук вместе с зарядной станцией.
Хотя ноутбук и является достаточно универсальным устройством, его подбор – достаточно личное дело, в котором не последнее значение имеет доверие покупателя к определенному бренду производителя, его вкусы и предпочтения. Чтобы разобраться с ценами на рынке, издание проанализировало несколько популярнейших сегментов переносных ПК, а именно:
- Самые дешевые устройства начального уровня. Такая техника подходит для начинающих пользователей и тех, кто не желает сильно тратиться на ноутбук. Также на эту категорию следует обратить внимание родителям, которые планируют покупку для своего ребенка, но не уверены в его способности аккуратно и ответственно пользоваться электроникой;
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"Рабочая лошадка". Полноценный ноутбук для повседневной работы, имеющий весь необходимый функционал, но без дорогих опций. Техника выбирается по принципу "максимум производительности по минимальной цене";
- Маленький и компактный. В отличие от сегмента дешевых и малопроизводительных нетбуков, которые были популярны в 2010-х годах, сейчас маленький ноутбук - достаточно дорогое устройство. Приобретение такой техники оправдано, если придется ежедневно носить ноутбук на занятия, а дома есть возможность работать с полноразмерным ПК, от которого не устают глаза;
- Супер-батарея. Техника, которая способна держать заряд батареи по 10 часов и более, позволяет не искать работающую розетку в условиях плановых отключений электричества.
Чтобы разобраться в симпатиях украинцев, издание обратилось к крупным ритейлерам электроники "Алло" и "Цитрус" с просьбой предоставить информацию о наиболее популярных ноутбуках в каждой из категорий.
Выбираем ультрабюджетный ноутбук
В этой категории наибольшая конкуренция среди устройств, здесь имеет значение каждая гривна его стоимости. Интересно, что оба магазина назвали безоговорочным лидером сегмента Acer Aspire 1 A115-31. Оба ритейлера предлагают его за 9999 грн без установленной операционной системы (ОС).
Однако, в 2023 году вряд ли можно назвать оснащение этого ультрабюджетного ноутбука современным - устройство имеет малопроизводительный двухъядерный процессор Intel Celeron N4020 с частотой 1,1 – 2,8 ГГц, оперативную память в 4 Гб и твердотельный накопитель небольшого объема на 128 Гб. Тем не менее, многие украинцы рассматривают именно этот переносной компьютер как лучший для учебных целей в ультрабюджетной категории.
Помимо максимально дешевого Aspire 1 ритейлеры предлагают еще несколько популярных ноутов с более "взрослыми" характеристиками, а именно:
|Модель
|Acer Aspire 1
|Mi RedmiBook 15 і3
|Chuwi GemiBook Pro 14
|Lenovo IdeaPad 1
|ASUS X515EA-EJ1414
|Цена, грн (продавец)
|9 999 (Алло и Цитрус)
|15 999 (Алло)
|13 599 (Цитрус)
|12 999 (Алло)
|13 499 (Алло)
|Диагональ, дюймов
|15,6
|15,6
|14
|15,6
|15,6
|Процессор
|Intel Celeron N4020
|Intel Core i3-1115G4
|Intel Celeron N5100
|Intel Pentium Silver N5030
|Intel Pentium Gold 7505
|RAM, Гб
|4
|8
|8
|8
|8
|SSD, Гб
|128
|256
|256
|256
|256
|Видеокарта
|Встроенная Intel UHD Graphics 600
|Встроенная Intel Iris Graphics
|Встроенная Intel UHD Graphics 600
|Встроенная Intel UHD Graphics 605
|Встроенная Intel UHD Graphics 600
|Батерея, время работы
|36 Вт/ч, время работы не указано
|46 Вт/ч, заявлено до 10 часов
|38 Вт/ч, заявлено до 8 часов
|42 Вт/ч, заявлено до 10 часов
|37 Вт/ч, время работы не указано
Иногда достаточно сложно выбирать между мощными ноутбуками с форсированной "начинкой", потому что разницу в их быстродействии часто невозможно ощутить в стандартных режимах использования. Другое дело – ультрабюджетные устройства, которые могут заметно "подтормаживать", долго загружаться или не справляться более чем с десятком вкладок в браузере. Поэтому в этом обзоре следует добавить замеры быстродействия для каждого из приведенных процессоров, так как именно параметры "камня" в значительной степени определяют производительность всего ноутбука.
Из этого сравнения видно, что установленный на Mi RedmiBook 15 і3 процессор Intel Core i3 почти втрое опережает по быстродействию аутсайдера Acer Aspire 1 с "камнем" Intel Celeron N4020. Также Acer Aspire 1имеет вдвое меньше оперативной и постоянной памяти по сравнению с каждым из конкурентов.
Однако формальная цена до 10 тыс. грн и желание украинцев сэкономить в условиях полномасштабной войны и неопределенности в будущем позволяет Acer Aspire 1 сохранять звание лидера продаж в своей категории. Несмотря на более "продвинутые" параметры конкурентов, не каждый школьник, студент или их семья готовы "докинуть" 3-6 тыс. грн (+30-60%) для покупки учебного ноутбука.
Рабочий ноутбук на каждый день
По данным компаний "Алло" и "Цитрус", пятерка популярнейших в Украине ноутбуков среднего класса для ежедневной работы выглядит так:
|Модель
|Xiaomi RedmiBook 15 и 5
|ASUS VivoBook X1500EA
|Acer Aspire 5 A515-47
|Acer Aspire 5 A515-57
|Asus Laptop X515EA-BQ970
|Цена, грн (продавец)
|19 999 (Алло)
|26 999 (Алло)
|23 999 (Алло)
|18 999 (Цитрус)
|22 999 (Цитрус)
|Диагональ, дюймов
|15,6
|15,6
|15,6
|15,6
|15,6
|Процессор
|Intel Core i5-11300H
|Intel Core i5-1135G7
|AMD Ryzen 5 5625U
|Intel Core i3-1215U
|Intel Core i5-1135G7
|RAM, Гб
|8
|16
|16
|8
|16
|SSD, Гб
|512
|512
|512
|512
|512
|Видеокарта
|Встроенная Intel Iris Xe Graphics
|Встроенная Intel Iris Xe Graphics
|Встроенная AMD Radeon Graphics
|Встроенная Intel UHD Graphics
|Встроенная Intel Iris Xe Graphics
|Батарея, время работы
|46 Вт/ч, заявлено до 10 часов
|37 Вт/ч, время работы не указано
|50 Вт/ч, заявлено до 8 часов
|50 Вт/ч, заявлено до 8 часов
|37 Вт/ч, время работы не указано
Сравнивая пять самых покупаемых ноутбуков среднего класса, можно отметить меньшую разницу в производительности в этом сегменте - "свежий" процессор AMD Ryzen 5 5625U 2022 модельного года лишь на 56% опережает в быстродействии самый медленный Intel Core i5-1135G7. С другой стороны, диапазон цен среди самых популярных "рабочих лошадок" тоже варьируется в пределах 42% между самым дешевым и самым дорогим представителем, от 19 тыс. грн. до 27 тыс. грн .
Также современные ноутбуки среднего класса обычно комплектуются твердотельными накопителями на 512 Гб, а дискретные видеокарты в сегменте скорее редкость, чем правило. Впрочем, подобные устройства даже со встроенным видеочипом позволяют играть в не топовые игры с вменяемыми системными требованиями.
Маленький – не значит дешевый
Мини-ноутбуки с диагональю экрана 10-13 дюймов обычно являются альтернативой планшетам, но с физической клавиатурой, операционной системой Windows или macOS, а также достаточно высоким уровнем производительности. Кроме того, большое количество программ, используемых для обучающих целей, просто не работают на платформах с Android, что делает использование ноутбука безальтернативным.
Покупая маленький ноутбук, важно помнить, что он не превзойдет полноразмерные устройства в вычислительных мощностях из-за инженерных и компоновочных ограничений. Однако, такой ноутбук легко может стоить дороже переносного ПК среднего класса. Впрочем, для некоторых пользователей компактность и легкость при переноске являются основным требованием к ноутбуку и мотивацией доплатить за такой форм-фактор.
Согласно информации от ритейлеров электроники, в этом сегменте наиболее охотно покупают следующие модели:
|Модель
|HP Pavilion Aero 13-be2010ru
|Apple MacBook Air 13 M1 (MGN63)
|ASUS Zenbook S 13 UX5304VA
|Acer Swift 1 SF114-34
|Цена, грн (продавец)
|36 155 (Алло)
|39 999 (Алло)
|52 999 (Алло)
|15 555 (Цитрус)
|Диагональ, дюймов
|13,3
|13,3
|13,3
|14
|Процессор
|AMD Ryzen 5 7535U
|Apple M1 8 ядер
|Intel Core i5-1335U
|Intel Pentium Silver N6000
|RAM, Гб
|16
|8
|16
|8
|SSD, Гб
|512
|256
|512
|256
|Видеокарта
|Встроенная AMD Radeon Graphics
|Встроенная 7-ядерная GPU
|Встроенная Intel Iris Xe Graphics
|Встроенная Intel UHD Graphics
|Батарея, время работы
|46 Вт/ч, время работы не указано
|46 Вт/ч, заявлено время работы до 18 часов
|63 Вт/ч, время работы не указано
|48 Вт/ч, время работы не указано
Проанализировав самые популярные модели сегмента, можно увидеть, что маленькие ноутбуки не уступают среднему классу по производительности, но стоят значительно дороже. Поэтому в значительной степени теряется смысл покупки такой техники для студентов, и, особенно, школьников. В таких случаях можно прицениться к Acer Swift 1, имеющему цену и "начинку" на уровне бюджетного ноутбука, но с толщиной в 15 мм и весом 1,3 кг при 14 дюймах претендующим на компактный сегмент. Для сравнения – полноформатные 15,6 -дюймовые ноуты имеют толщину до 20 мм и весят около 2 кг.
Как получить мощную батарею?
По данным компании "Алло", среди ноутбуков с увеличенной емкостью батареи наибольшим спросом пользуются:
- Apple MacBook Air 13 M2 с батареей на 52,6 Вт/ч (заявлено до 18 часов автономной работы) за 51 999 грн ;
- ASUS ROG Zephyrus GA402XY-N2046X с батареей на 90 Вт/ч (заявлено до 13 часов автономной работы) за 87 999 грн ;
- Lenovo ThinkPad T14s AMD G3 с батареей на 57 Вт/ч за 87 949 грн ;
Как можно увидеть, речь не идет о специальных устройствах с мощной батареей и минимальным энергопотреблением, это просто "гражданская" техника премиум-класса с достаточно вместительными аккумуляторами.
Если на портативном ПК планируется иметь запас заряда на случай веерных отключений энергии – есть смысл приобрести ноутбук согласно своему вкусу и потребностям, и дополнительно запастись зарядной станцией. К примеру, станция EcoFlow RIVER 2 за 12 999 грн с аккумулятором емкостью 256 Вт/ч способна полностью зарядить стандартный ноутбук 3-4 раза, после чего потребует уже собственной подзарядки. С ее помощью школьник или студент сможет ежедневно пользоваться ноутбуком по 4-6 часов, заряжая его дома после занятий даже при выключенном свете.
Ноутбук б/у купить дешево Украина
Собеседники издания предостерегают от покупки электроники "с рук" на онлайн-маркетплейсах, особенно при отсутствии навыков диагностики и базового ремонта компьютерной техники. Однако, ноутбуки на "вторичке" часто предлагают с хорошим дисконтом к новым, поэтому б/у техника тоже находит своих ценителей.
С гарантией такие ноутбуки можно приобрести в специализированных магазинах компьютерной техники. Как пояснили изданию в одном из таких магазинов, б/у ноутбуки перед продажей тестируют, обслуживают и ремонтируют. Благодаря этому магазин может гарантировать исправность товара в течение 3 месяцев с даты покупки. Кроме того, согласно законодательству Украины, в течение 14 дней с даты покупки можно вернуть ноутбук, который не понравился или не подошел по параметрам.
Кроме того, некоторые ценители покупают бывшие в употреблении премиальные ноутбуки, поскольку за сопоставимые с новыми ультрабюджетниками средства они укомплектованы "допами", которых не встретишь в бюджетной технике - корпусом из прочного магниевого сплава, сканером отпечатков пальцев, улучшенным мультимедиа-функционалом и т.д.
Примерный порядок цен и комплектаций техники на вторичном рынке следующий:
|Модель
|HP Elitebook 820 G2
|Asus X553MA
|Lenovo ThinkPad t490s
|HP ENVY 17M-CG0013DX
|HP Pavilion Gaming 15
|Примерная цена, грн
|6000-7000
|8000
|14000–15000
|20000
|25000-29000
|Диагональ, дюймов
|12,5
|15,6
|14
|17,3
|15,6
|Процессор
|Intel Core i5-5600U
|Intel Pentium N3540
|Intel Core i5-8365U
|Intel Core i7-1065G7
|AMD Ryzen 5 5600H
|RAM, Гб
|8
|8
|16
|12
|16
|Жесткий диск, Гб
|SSD 256
|HDD 500
|SSD 128
|SSD 512
|SSD 512
|Видеокарта
|Встроенная Intel UHD Graphics
|Встроенная Intel HD Graphics
|Встроенная Intel UHD Graphics
|Дискретная NVIDIA GeForce MX330
|Дискретная NVidia GeForce RTX 3050 Ti, 4 Гб
Следует помнить, что состояние аккумуляторной батареи б/у ноутбука может быть непредсказуемым, поэтому перед покупкой такой техники следует добавить стоимость новой батареи и услуг по ее замене. Также нужно учитывать, что применяемое устройство скорее всего проработает меньше по сравнению с новым, и оно уже сейчас устарело с моральной точки зрения.
Помимо магазинов б/у техники, ноутбуки продают и крупные ритейлеры электроники - эта услуга есть и в "Цитрусе" и в "Алло". Кроме 14 дней на возврат и обмен устройства в сетях предлагают возможность оплаты товара по частям или в кредит, скидки по программе обмена техники, гарантийный и послегарантийный сервис.
Суммируя :
- новый бюджетный ноутбук для школьника или студента реально приобрести за 10-16 тыс. грн;
- устройство среднего уровня для универсальных задач будет стоить 19-25 тыс. грн;
- за компактный имиджевый ноутбук придется выложить 35-50 тыс. грн, хотя есть и более дешевые варианты;
- мощная батарея не является самоцелью покупки ноутбука даже в случае блэкаутов в будущем – всегда есть возможность докупить зарядную станцию;
- определенной альтернативой является вторичный рынок с более приятными ценами, но с краткой гарантией.