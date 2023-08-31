Готовимся к 1 сентября: какой ноутбук выбрать для школьника или студента

Компьютеры и ноутбуки необходимы учащимся школ и ВУЗов для онлайн-занятий, дистанционного обучения, выполнения домашних заданий, хранения методических материалов и книг в электронном виде. Ноутбук выглядит более перспективно – в отличие от стационарного ПК его можно носить на занятия, пользоваться в поездках или разместить в небольшой комнате общежитие. Ко Дню знаний 1 сентября редакция Delo.ua решила уточнить у продавцов электроники, по каким параметрам выбрать ноутбук, и какие модели самые популярные у покупателей?

Ноутбук занимает промежуточное место между стационарным ПК и планшетным компьютером – он мобильнее и компактнее полноразмерного "системника", а благодаря установленной операционной системе Windows или macOS позволяет запускать узкоспециализированные приложения, не работающие на системах под управлением Android. Кроме того, ноутбуки способны работать по 5-10 часов на встроенных аккумуляторах, что особенно важно в условиях полномасштабной войны с РФ и возможных отключений света.

В общем, для обучающих целей сгодится любой ноутбук - не существует точных критериев или функционала, по которым устройство можно отнести к "учебным". Однако, при выборе ноутбука для школьника или студента следует руководствоваться экономической целесообразностью такой покупки, и не переплачивать лишние деньги за невостребованный функционал и мощность.

Покупая переносной ПК для школьника или студента, следует обращать внимание на следующие характеристики:

Экран . Стандартная диагональ дисплея для ноутбуков составляет 15,6 дюймов . В целом, не стоит покупать диагональ меньшего размера, потому что при чтении с небольшого экрана быстро устают глаза. Компактный ноутбук с диагональю 12,5-13,3 дюйма удобно носить в небольшой сумке, и такой вариант стоит рассмотреть учащимся, планирующим ежедневно брать устройство на занятия. В 2023 году почти все ноутбуки имеют экран с матрицей типа IPS с разрешением не менее Full HD ( 1920х1080 пикселей ), поэтому можно считать такой экран минимально допустимой нормой;

. Стандартная диагональ дисплея для ноутбуков составляет . В целом, не стоит покупать диагональ меньшего размера, потому что при чтении с небольшого экрана быстро устают глаза. Компактный ноутбук с диагональю удобно носить в небольшой сумке, и такой вариант стоит рассмотреть учащимся, планирующим ежедневно брать устройство на занятия. В 2023 году почти все ноутбуки имеют экран с матрицей типа IPS с разрешением не менее Full HD ( ), поэтому можно считать такой экран минимально допустимой нормой; Процессор . Типичный ноутбук для учащихся не обязательно должен иметь серьезные вычислительные способности. Для онлайн-обучения, набора текста, работы в MS Office или интернет-браузере едва хватит процессора из линейки Intel Celeron . Более производительными станут устройства на Intel Pentium , Intel Core i3 и линейки "младших" AMD Ryzen . Чтобы иметь запас по мощности и иногда играть в неприхотливые компьютерные игры, можно купить ноутбук с чипом Intel Core i5 . Следует помнить, что мощные процессоры типа Intel Core i7 , Intel Core i9 , AMD Ryzen 7 или AMD Ryzen 9 потребляют достаточно много электроэнергии, что не наилучшим образом влияет на время работы аккумулятора;

. Типичный ноутбук для учащихся не обязательно должен иметь серьезные вычислительные способности. Для онлайн-обучения, набора текста, работы в MS Office или интернет-браузере едва хватит процессора из линейки . Более производительными станут устройства на , и линейки "младших" . Чтобы иметь запас по мощности и иногда играть в неприхотливые компьютерные игры, можно купить ноутбук с чипом . Следует помнить, что мощные процессоры типа , , или потребляют достаточно много электроэнергии, что не наилучшим образом влияет на время работы аккумулятора; Оперативная память (RAM) . От ее объема и частоты зависит количество одновременно запущенных программ и скорость работы системы. Нехватка памяти приводит к подтормаживанию ноутбука и так называемых "фризов". Поэтому лучше не покупать ноутбук с менее чем 8 Гб RAM , именно этот объем можно назвать минимальным для нормального переносного ПК. Единственный вариант, при котором уместна покупка устройства с 4 Гб "на борту" – наличие в его материнской плате слота для расширения памяти до 8-16 Гб и готовность к будущему апгрейду;

. От ее объема и частоты зависит количество одновременно запущенных программ и скорость работы системы. Нехватка памяти приводит к подтормаживанию ноутбука и так называемых "фризов". Поэтому лучше не покупать ноутбук с менее чем для нормального переносного ПК. Единственный вариант, при котором уместна покупка устройства с "на борту" – наличие в его материнской плате слота для расширения памяти до и готовность к будущему апгрейду; Внутреннее хранилище (SSD) . Для обучения лучше взять ноутбук с накопителем типа SSD объемом 256-512 Гб . Этот формат обеспечивает быструю загрузку системы и ее бесшумную работу, такой жесткий диск не чувствителен к тряске и падениям. При желании на накопителе также можно сэкономить, и в будущем установить "диск" с большей емкостью. Как вариант, для хранения дополнительной информации всегда можно приобрести внешний носитель ;



. Для обучения лучше взять ноутбук с накопителем типа объемом . Этот формат обеспечивает быструю загрузку системы и ее бесшумную работу, такой жесткий диск не чувствителен к тряске и падениям. При желании на накопителе также можно сэкономить, и в будущем установить "диск" с большей емкостью. Как вариант, ; Видеокарта . Отвечает за 3D-графику и формирование изображения на экране. Чаще всего бывает встроенной, совмещенной с процессором. Такой сборки достаточно для рабочих и офисных задач, а также неприхотливых игр. Для более серьезных задач используются дискретные видеокарты, пригодные для запуска современных игр и работы с графикой. Однако, стоимость ноутбуков с дискретными видеокартами чуть ли не вдвое превышает устройства со встроенным видео ;

. Отвечает за 3D-графику и формирование изображения на экране. Чаще всего бывает встроенной, совмещенной с процессором. Такой сборки достаточно для рабочих и офисных задач, а также неприхотливых игр. Для более серьезных задач используются дискретные видеокарты, пригодные для запуска современных игр и работы с графикой. Однако, ; Батарея и время автономной работы. Оптимальным показателем считается не менее 4-6 часов до полной разрядки устройства. В условиях возможного блекаута в осенне-зимний период автономность ноутбуков становится едва ли не ключевым фактором, на который ориентируются покупатели. Следует учитывать, что ноутбуки с очень выносливой батареей могут стоить гораздо дороже обычных, поэтому может быть целесообразно приобрести обычный ноутбук вместе с зарядной станцией.



Оптимальные характеристики ноутбука для обучения. Более слабое устройство может разочаровать, тогда как мощная система будет стоить соответствующих денег.

Хотя ноутбук и является достаточно универсальным устройством, его подбор – достаточно личное дело, в котором не последнее значение имеет доверие покупателя к определенному бренду производителя, его вкусы и предпочтения. Чтобы разобраться с ценами на рынке, издание проанализировало несколько популярнейших сегментов переносных ПК, а именно:

Самые дешевые устройства начального уровня. Такая техника подходит для начинающих пользователей и тех, кто не желает сильно тратиться на ноутбук. Также на эту категорию следует обратить внимание родителям, которые планируют покупку для своего ребенка, но не уверены в его способности аккуратно и ответственно пользоваться электроникой; "Рабочая лошадка". Полноценный ноутбук для повседневной работы, имеющий весь необходимый функционал, но без дорогих опций. Техника выбирается по принципу "максимум производительности по минимальной цене";

Маленький и компактный. В отличие от сегмента дешевых и малопроизводительных нетбуков, которые были популярны в 2010-х годах, сейчас маленький ноутбук - достаточно дорогое устройство. Приобретение такой техники оправдано, если придется ежедневно носить ноутбук на занятия, а дома есть возможность работать с полноразмерным ПК, от которого не устают глаза; Супер-батарея . Техника, которая способна держать заряд батареи по 10 часов и более, позволяет не искать работающую розетку в условиях плановых отключений электричества.

Чтобы разобраться в симпатиях украинцев, издание обратилось к крупным ритейлерам электроники "Алло" и "Цитрус" с просьбой предоставить информацию о наиболее популярных ноутбуках в каждой из категорий.

Выбираем ультрабюджетный ноутбук

В этой категории наибольшая конкуренция среди устройств, здесь имеет значение каждая гривна его стоимости. Интересно, что оба магазина назвали безоговорочным лидером сегмента Acer Aspire 1 A115-31. Оба ритейлера предлагают его за 9999 грн без установленной операционной системы (ОС).

Acer Aspire 1 A115-31 за 9999 грн. Дешевое предложение от известного производителя. Источник фото: сайт "Алло".

Однако, в 2023 году вряд ли можно назвать оснащение этого ультрабюджетного ноутбука современным - устройство имеет малопроизводительный двухъядерный процессор Intel Celeron N4020 с частотой 1,1 – 2,8 ГГц, оперативную память в 4 Гб и твердотельный накопитель небольшого объема на 128 Гб. Тем не менее, многие украинцы рассматривают именно этот переносной компьютер как лучший для учебных целей в ультрабюджетной категории.

Помимо максимально дешевого Aspire 1 ритейлеры предлагают еще несколько популярных ноутов с более "взрослыми" характеристиками, а именно:

Модель Acer Aspire 1 Mi RedmiBook 15 і3 Chuwi GemiBook Pro 14 Lenovo IdeaPad 1 ASUS X515EA-EJ1414 Цена, грн (продавец) 9 999 (Алло и Цитрус) 15 999 (Алло) 13 599 (Цитрус) 12 999 (Алло) 13 499 (Алло) Диагональ, дюймов 15,6 15,6 14 15,6 15,6 Процессор Intel Celeron N4020 Intel Core i3-1115G4 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Gold 7505 RAM, Гб 4 8 8 8 8 SSD, Гб 128 256 256 256 256 Видеокарта Встроенная Intel UHD Graphics 600 Встроенная Intel Iris Graphics Встроенная Intel UHD Graphics 600 Встроенная Intel UHD Graphics 605 Встроенная Intel UHD Graphics 600 Батерея, время работы 36 Вт/ч, время работы не указано 46 Вт/ч, заявлено до 10 часов 38 Вт/ч, заявлено до 8 часов 42 Вт/ч, заявлено до 10 часов 37 Вт/ч, время работы не указано

Иногда достаточно сложно выбирать между мощными ноутбуками с форсированной "начинкой", потому что разницу в их быстродействии часто невозможно ощутить в стандартных режимах использования. Другое дело – ультрабюджетные устройства, которые могут заметно "подтормаживать", долго загружаться или не справляться более чем с десятком вкладок в браузере. Поэтому в этом обзоре следует добавить замеры быстродействия для каждого из приведенных процессоров, так как именно параметры "камня" в значительной степени определяют производительность всего ноутбука.

Быстродействие процессоров популярных бюджетных ноутбуков варьируется в почти трехкратном диапазоне. Источник: https://www.chaynikam.info/

Из этого сравнения видно, что установленный на Mi RedmiBook 15 і3 процессор Intel Core i3 почти втрое опережает по быстродействию аутсайдера Acer Aspire 1 с "камнем" Intel Celeron N4020. Также Acer Aspire 1имеет вдвое меньше оперативной и постоянной памяти по сравнению с каждым из конкурентов.

Mi RedmiBook 15 і3 за 15 999 грн. Самый дорогой и мощный из пяти представленных ноутбуков. Источник фото: сайт "Алло".

Однако формальная цена до 10 тыс. грн и желание украинцев сэкономить в условиях полномасштабной войны и неопределенности в будущем позволяет Acer Aspire 1 сохранять звание лидера продаж в своей категории. Несмотря на более "продвинутые" параметры конкурентов, не каждый школьник, студент или их семья готовы "докинуть" 3-6 тыс. грн (+30-60%) для покупки учебного ноутбука.

Рабочий ноутбук на каждый день

По данным компаний "Алло" и "Цитрус", пятерка популярнейших в Украине ноутбуков среднего класса для ежедневной работы выглядит так:

Модель Xiaomi RedmiBook 15 и 5 ASUS VivoBook X1500EA Acer Aspire 5 A515-47 Acer Aspire 5 A515-57 Asus Laptop X515EA-BQ970 Цена, грн (продавец) 19 999 (Алло) 26 999 (Алло) 23 999 (Алло) 18 999 (Цитрус) 22 999 (Цитрус) Диагональ, дюймов 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 Процессор Intel Core i5-11300H Intel Core i5-1135G7 AMD Ryzen 5 5625U Intel Core i3-1215U Intel Core i5-1135G7 RAM, Гб 8 16 16 8 16 SSD, Гб 512 512 512 512 512 Видеокарта Встроенная Intel Iris Xe Graphics Встроенная Intel Iris Xe Graphics Встроенная AMD Radeon Graphics Встроенная Intel UHD Graphics Встроенная Intel Iris Xe Graphics Батарея, время работы 46 Вт/ч, заявлено до 10 часов 37 Вт/ч, время работы не указано 50 Вт/ч, заявлено до 8 часов 50 Вт/ч, заявлено до 8 часов 37 Вт/ч, время работы не указано

ASUS VivoBook X1500EA-BQ4034W за 27 тыс. грн. Популярный представитель ноутбуков среднего класса. Источник фото: сайт "Алло"

Сравнивая пять самых покупаемых ноутбуков среднего класса, можно отметить меньшую разницу в производительности в этом сегменте - "свежий" процессор AMD Ryzen 5 5625U 2022 модельного года лишь на 56% опережает в быстродействии самый медленный Intel Core i5-1135G7. С другой стороны, диапазон цен среди самых популярных "рабочих лошадок" тоже варьируется в пределах 42% между самым дешевым и самым дорогим представителем, от 19 тыс. грн. до 27 тыс. грн .

Быстродействие процессоров в ноутбуках среднего класса более или менее сопоставимо. Источник: https://www.chaynikam.info/

Также современные ноутбуки среднего класса обычно комплектуются твердотельными накопителями на 512 Гб, а дискретные видеокарты в сегменте скорее редкость, чем правило. Впрочем, подобные устройства даже со встроенным видеочипом позволяют играть в не топовые игры с вменяемыми системными требованиями.

Маленький – не значит дешевый

Мини-ноутбуки с диагональю экрана 10-13 дюймов обычно являются альтернативой планшетам, но с физической клавиатурой, операционной системой Windows или macOS, а также достаточно высоким уровнем производительности. Кроме того, большое количество программ, используемых для обучающих целей, просто не работают на платформах с Android, что делает использование ноутбука безальтернативным.

Покупая маленький ноутбук, важно помнить, что он не превзойдет полноразмерные устройства в вычислительных мощностях из-за инженерных и компоновочных ограничений. Однако, такой ноутбук легко может стоить дороже переносного ПК среднего класса. Впрочем, для некоторых пользователей компактность и легкость при переноске являются основным требованием к ноутбуку и мотивацией доплатить за такой форм-фактор.

HP Pavilion за 36 155 грн. Нишевое решение для тех, кто не прочь доплатить за компактность и малый вес. Источник фото: сайт "Алло".

Согласно информации от ритейлеров электроники, в этом сегменте наиболее охотно покупают следующие модели:

Модель HP Pavilion Aero 13-be2010ru Apple MacBook Air 13 M1 (MGN63) ASUS Zenbook S 13 UX5304VA Acer Swift 1 SF114-34 Цена, грн (продавец) 36 155 (Алло) 39 999 (Алло) 52 999 (Алло) 15 555 (Цитрус) Диагональ, дюймов 13,3 13,3 13,3 14 Процессор AMD Ryzen 5 7535U Apple M1 8 ядер Intel Core i5-1335U Intel Pentium Silver N6000 RAM, Гб 16 8 16 8 SSD, Гб 512 256 512 256 Видеокарта Встроенная AMD Radeon Graphics Встроенная 7-ядерная GPU Встроенная Intel Iris Xe Graphics Встроенная Intel UHD Graphics Батарея, время работы 46 Вт/ч, время работы не указано 46 Вт/ч, заявлено время работы до 18 часов 63 Вт/ч, время работы не указано 48 Вт/ч, время работы не указано

Проанализировав самые популярные модели сегмента, можно увидеть, что маленькие ноутбуки не уступают среднему классу по производительности, но стоят значительно дороже . Поэтому в значительной степени теряется смысл покупки такой техники для студентов, и, особенно, школьников. В таких случаях можно прицениться к Acer Swift 1, имеющему цену и "начинку" на уровне бюджетного ноутбука, но с толщиной в 15 мм и весом 1,3 кг при 14 дюймах претендующим на компактный сегмент. Для сравнения – полноформатные 15,6 -дюймовые ноуты имеют толщину до 20 мм и весят около 2 кг.

Как получить мощную батарею?

По данным компании "Алло", среди ноутбуков с увеличенной емкостью батареи наибольшим спросом пользуются:

Apple MacBook Air 13 M2 с батареей на 52,6 Вт/ч (заявлено до 18 часов автономной работы) за 51 999 грн ;

с батареей на (заявлено до автономной работы) за ; ASUS ROG Zephyrus GA402XY-N2046X с батареей на 90 Вт/ч (заявлено до 13 часов автономной работы) за 87 999 грн ;

GA402XY-N2046X с батареей на (заявлено до автономной работы) за ; Lenovo ThinkPad T14s AMD G3 с батареей на 57 Вт/ч за 87 949 грн ;

Как можно увидеть, речь не идет о специальных устройствах с мощной батареей и минимальным энергопотреблением, это просто "гражданская" техника премиум-класса с достаточно вместительными аккумуляторами.

Если на портативном ПК планируется иметь запас заряда на случай веерных отключений энергии – есть смысл приобрести ноутбук согласно своему вкусу и потребностям, и дополнительно запастись зарядной станцией . К примеру, станция EcoFlow RIVER 2 за 12 999 грн с аккумулятором емкостью 256 Вт/ч способна полностью зарядить стандартный ноутбук 3-4 раза, после чего потребует уже собственной подзарядки. С ее помощью школьник или студент сможет ежедневно пользоваться ноутбуком по 4-6 часов, заряжая его дома после занятий даже при выключенном свете.

Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 за 12999 грн. Заявленная способность 15-20 раз зарядить смартфон, 3-4 раза – ноутбук, или обеспечить работу мини-холодильника в течение 5-6 часов. Источник: сайт "Цитруса".

Ноутбук б/у купить дешево Украина

Собеседники издания предостерегают от покупки электроники "с рук" на онлайн-маркетплейсах, особенно при отсутствии навыков диагностики и базового ремонта компьютерной техники. Однако, ноутбуки на "вторичке" часто предлагают с хорошим дисконтом к новым, поэтому б/у техника тоже находит своих ценителей.

С гарантией такие ноутбуки можно приобрести в специализированных магазинах компьютерной техники. Как пояснили изданию в одном из таких магазинов, б/у ноутбуки перед продажей тестируют, обслуживают и ремонтируют. Благодаря этому магазин может гарантировать исправность товара в течение 3 месяцев с даты покупки. Кроме того, согласно законодательству Украины, в течение 14 дней с даты покупки можно вернуть ноутбук, который не понравился или не подошел по параметрам.

Ноутбук HP820 G2 выпускается с 2014 года и обладает характеристиками, сопоставимыми с новыми ультрабюджетниками. Фото иллюстративный.

Кроме того, некоторые ценители покупают бывшие в употреблении премиальные ноутбуки, поскольку за сопоставимые с новыми ультрабюджетниками средства они укомплектованы "допами", которых не встретишь в бюджетной технике - корпусом из прочного магниевого сплава, сканером отпечатков пальцев, улучшенным мультимедиа-функционалом и т.д.

Примерный порядок цен и комплектаций техники на вторичном рынке следующий:

Модель HP Elitebook 820 G2 Asus X553MA Lenovo ThinkPad t490s HP ENVY 17M-CG0013DX HP Pavilion Gaming 15 Примерная цена, грн 6000-7000 8000 14000–15000 20000 25000-29000 Диагональ, дюймов 12,5 15,6 14 17,3 15,6 Процессор Intel Core i5-5600U Intel Pentium N3540 Intel Core i5-8365U Intel Core i7-1065G7 AMD Ryzen 5 5600H RAM, Гб 8 8 16 12 16 Жесткий диск, Гб SSD 256 HDD 500 SSD 128 SSD 512 SSD 512 Видеокарта Встроенная Intel UHD Graphics Встроенная Intel HD Graphics Встроенная Intel UHD Graphics Дискретная NVIDIA GeForce MX330 Дискретная NVidia GeForce RTX 3050 Ti, 4 Гб

Следует помнить, что состояние аккумуляторной батареи б/у ноутбука может быть непредсказуемым, поэтому перед покупкой такой техники следует добавить стоимость новой батареи и услуг по ее замене. Также нужно учитывать, что применяемое устройство скорее всего проработает меньше по сравнению с новым, и оно уже сейчас устарело с моральной точки зрения.

Помимо магазинов б/у техники, ноутбуки продают и крупные ритейлеры электроники - эта услуга есть и в "Цитрусе" и в "Алло". Кроме 14 дней на возврат и обмен устройства в сетях предлагают возможность оплаты товара по частям или в кредит, скидки по программе обмена техники, гарантийный и послегарантийный сервис.

Суммируя :