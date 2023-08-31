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Готуємося до 1 вересня: який ноутбук вибрати для школяра або студента
Комп'ютери та ноутбуки необхідні учням шкіл та ВНЗ для онлайн-занять, дистанційного навчання, виконання домашніх завдань, зберігання методичних матеріалів та книг в електронному вигляді. Ноутбук виглядає перспективніше - на відміну від стаціонарного ПК його можна носити на заняття, користуватись в поїздках чи розмістити в невеликій кімнаті гуртожитка. До Дня знань 1 вересня редакція Delo.ua вирішила уточнити у продавців електроніки, за якими параметрами вибрати ноутбук для навчання, та які моделі найпопулярніші у покупців?
Ноутбук займає проміжне місце між стаціонарним ПК та планшетним комп'ютером - він мобільний та компактний в порівнянні з повнорозмірним "системником", а завдяки встановленій операційній системі Windows або macOS дозволяє запускати вузькоспеціалізовані програми, які не працюють на системах під керуванням Android. Крім того, ноутбуки здатні працювати по 5-10 годин на вбудованих акумуляторах, що особливо важливо в умовах повномасштабної війни з РФ та можливих відключень світла.
Загалом, для навчальних цілей згодиться будь-який ноутбук, і не існує точних критеріїв або функціоналу, за якими пристрій можна віднести до "навчальних". Однак, при виборі ноутбука для школяра чи студента варто керуватись економічною доцільністю такої покупки, і не переплачувати зайві гроші за функціонал і потужність, котрі не будуть затребувані.
Купуючи переносний ПК для школяра чи студента, варто звертати увагу на наступні характеристики:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Екран. Стандартна діагональ дисплея для ноутбуків складає 15,6 дюймів. Загалом, не варто купувати діагональ меншого розміру, тому що в при читанні з невеликого екрану швидко втомлюються очі. Компактний ноутбук з діагоналлю 12,5-13,3 дюйми зручно носити в невеликій сумці, і такий варіант варто розглянути учням, які планують щоденно брати пристрій на заняття. Для 2023 року майже всі ноутбуки мають екран з матрицею типу IPS з роздільною здатністю не менше Full HD (1920х1080 пікселів), тому можна вважати такий екран мінімально допустимою нормою;
- Процесор. Типовий ноутбук для навчальних цілей не обов'язково повинен мати серйозні обчислювальні можливості. Для онлайн-навчання, набору тексту, роботи в MS Office або інтернет-браузері заледве вистачить процессора лінійки Intel Celeron. Більш продуктивними стануть пристрої на Intel Pentium, Intel Core i3 та лінійка "молодших" AMD Ryzen. Щоб мати запас по потужності та іноді грати у невибагливі комп'ютерні ігри, можна придбати ноутбук з чіпом Intel Core i5. Слід пам'ятати, що потужні процесори на кшталт Intel Core i7, Intel Core i9, AMD Ryzen 7 чи AMD Ryzen 9 споживають досить багато електроенергії, що не найкращим чином впливає на час роботи акумулятора;
- Оперативна пам'ять (RAM). Від її об'єму та частоти залежить кількість одночасно запущених програм і швидкість роботи системи. Її нестача призводить до пригальмовування ноутбука та так званих "фризів". Через це краще не купувати ноутбук з менш ніж 8 Гб оперативної пам'яті, саме цей об'єм можна назвати мінімальним для нормального переносного ПК. Єдиний варіант, при якому доречна покупка пристрою з 4 Гб "на борту" - наявність у його материнській платі слоту для розширення пам'яті до 8-16 Гб і готовність до майбутнього апгрейду;
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Внутрішнє сховище (SSD). Для навчання краще взяти ноутбук із накопичувачем типу SSD об'ємом 256-512 Гб. Цей формат забезпечує швидке завантаження системи і її безшумну роботу, такий жорсткий диск нечутливий до струшування та падінь. За бажання на накопичувачі також можна зекономити і в майбутньому встановити "диск" з більшою ємністю. Як альтернатива, для зберігання додаткової інформації завжди можна придбати зовнішній носій;
- Відеокарта. Відповідає за 3D-графіку та формування зображення на екрані. Найчастіше буває вбудованою, поєднаною з процесором. Такої зборки достатньо для робочих і офісних задач, а також невибагливих ігор. Для більш серйозних задач використовуються дискретні відеокарти, придатні для запуску сучасних ігор та роботи з графікою. Однак, вартість ноутбуків з дискретним відеокартами ледь не вдвічі перевищує пристрої з вбудованим відео;
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Батарея і час автономної роботи. Оптимальним показником вважається не менш ніж 4-6 годин до повної розрядки пристрою. В умовах можливого блекауту в осіннє-зимній період автономність ноутбуків стає заледве не ключовим фактором, на який орієнтуються покупці. Варто враховувати, що пристрої з дуже витривалою батареєю можуть коштувати набагато дорожче за звичайні, тому може бути доцільно придбати звичайний ноутбук разом з зарядною станцією.
Хоча ноутбук і є досить універсальним пристроєм, його підбір - досить особиста справа, в якій не останнє значення має довіра покупця до певного бренда виробника, його власні смаки і вподобання. Щоб розібратись з цінами на ринку, видання проаналізувало декілька найпопулярніших сегментів переносних ПК, а саме:
- Найдешевші пристрої початкового рівня. Така техніка підходить для користувачів-початківців і тих, хто не бажає сильно витрачатись на ноутбук. Також на цю категорію варто звернути увагу батькам, які планують покупку для своєї дитини, але не впевнені в її здатності обережно та відповідально користуватись електронікою;
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"Робоча конячка". Повноцінний ноутбук для щоденної роботи, який має весь необхідний функціонал, але без дорогих опцій. Техніка вибирається за принципом "максимум продуктивності за мінімальну ціну";
- Маленький і компактний. На відміну від сегменту дешевих і малопродуктивних нетбуків, які були популярні в 2010-х роках, зараз маленький ноутбук є доволі вартісним пристроєм. Придбання такої техніки виправдане, якщо доведеться щоденно носити ноутбук на заняття, а вдома є можливість працювати з повнорозмірним ПК, від якого не втомлюватимуться очі;
- Супер-батарея. Техніка, здатна тримати заряд батареї по 10 годин і більше, і дозволяє не шукати працюючу розетку в умовах планових відключень електрики.
Щоб розібратись в уподобаннях українців, видання звернулось до великих ритейлерів електроніки "Алло", "Цитрус" і "Фокстрот" з проханням надати інформацію про найбільш популярні ноутбуки в кожній із категорій.
Вибираємо ультрабюджетний ноутбук
В цій категорії маємо найбільшу конкуренцію серед пристроїв, тут має значення кожна гривня його вартості. Цікаво, що обидва магазини назвали беззаперечним лідером сегменту Acer Aspire 1 A115-31. Всі три ритейлери пропонують його за 9999 грн без встановленої операційної системи (ОС).
Однак, в 2023 році навряд чи можна назвати оснащення цього ультрабюджетного ноутбука сучасним - пристрій має малопродуктивний двохядерний процесор Intel Celeron N4020 з частотою 1,1 - 2,8 ГГц, оперативну память в 4 Гб та твердотільний накопичувач невеликого обсягу на 128 Гб. Тим не менш, багато українців розглядають саме цей переносний комп'ютер як найкращий для навчальних цілей в ультрабюджетний категорії.
Крім максимально дешевого Aspire 1 ритейлери пропонують ще кілька популярних ноутів з більш "дорослими" характеристиками, а саме:
|Модель
|Acer Aspire 1
|Mi RedmiBook 15 і3
|Chuwi GemiBook Pro 14
|Lenovo IdeaPad 1
|ASUS X515EA-EJ1414
|Ціна, грн (продавець)
|9 999 (Алло, Цитрус та Фокстрот)
|15 999 (Алло)
|13 599 (Цитрус)
|12 999 (Фокстрот)
|13 499 (Алло)
|Діагональ, дюймів
|15,6
|15,6
|14
|15,6
|15,6
|Процесор
|Intel Celeron N4020
|Intel Core i3 -1115G4
|Intel Celeron N5100
|Intel Pentium Silver N5030
|Intel Pentium Gold 7505
|RAM, Гб
|4
|8
|8
|8
|8
|SSD, Гб
|128
|256
|256
|256
|256
|Відеокарта
|Вбудована Intel UHD Graphics 600
|Вбудована Intel Iris Graphics
|Вбудована Intel UHD Graphics 600
|Вбудована Intel UHD Graphics 605
|Вбудована Intel UHD Graphics 600
|Батерея, час роботи
|36 Вт/г, час роботи не вказано
|46 Вт/г, заявлено до 10 годин
|38 Вт/г, заявлено до 8 годин
|42 Вт/г, заявлено до 10 годин
|37 Вт/г, час роботи не вказано
Досить складно вибирати між потужними ноутбуками з форсованою "начинкою", тому що різницю в їхній швидкодії часто неможливо відчути в стандартних режимах користування. Інша справа - ультрабюджетні пристрої, які можуть помітно "підгальмовувати", довго завантажуватися або не справлятися більш ніж з десятком вкладок в браузері. Тому в цьому огляді слід додати заміри швидкодії для кожного з наведених процесорів, так як саме параметри "каменя" в значній мірі визначають продуктивність всього ноутбука.
З цього порівняння видно, що встановлений на Mi RedmiBook 15 і3 процесор Intel Core i3 майже втричі випереджає по швидкодії аутсайдера Acer Aspire 1 з "каменем" Intel Celeron N4020. Також в Acer Aspire 1 вдвічі менше оперативної та постійної пам'яті в порівнянні з кожним із конкурентів.
Однак, формальна ціна до 10 тис. грн та бажання українців зекономити в умовах повномасштабної війни і невизначенності в майбутньому дозволяє Acer Aspire 1 зберігати звання лідера продажів в своїй категорії. Незважаючи на значно кращі параметри конкурентів, не кожен школяр, студент або їх родина готові "докинути" 3-6 тис. грн (+30-60%) для покупки навчального ноутбука.
Робочий ноутбук на кожен день
За даними компаній "Алло" і "Цитрус", п'ятірка найпопулярніших в Україні ноутбуків середнього класу для щоденної роботи виглядає так:
|Модель
|Xiaomi RedmiBook 15 і5
|ASUS VivoBook X1500EA
|Acer Aspire 5 A515-47
|Acer Aspire 5 A515-57
|Asus Laptop X515EA-BQ970
|Ціна, грн (продавець)
|19 999 (Алло)
|26 999 (Алло)
|23 999 (Алло)
|18 999 (Цитрус)
|22 999 (Цитрус)
|Діагональ, дюймів
|15,6
|15,6
|15,6
|15,6
|15,6
|Процесор
|Intel Core i5-11300H
|Intel Core i5-1135G7
|AMD Ryzen 5 5625U
|Intel Core i3-1215U
|Intel Core i5-1135G7
|RAM, Гб
|8
|16
|16
|8
|16
|SSD, Гб
|512
|512
|512
|512
|512
|Відеокарта
|Вбудована Intel Iris Xe Graphics
|Вбудована Intel Iris Xe Graphics
|ВбудованаAMD Radeon Graphics
|Вбудована Intel UHD Graphics
|Вбудована Intel Iris Xe Graphics
|Батарея, час роботи
|46 Вт/г, заявлено до 10 годин
|37 Вт/г, час роботи не вказано
|50 Вт/г, заявлено до 8 годин
|50 Вт/г, заявлено до 8 годин
|37 Вт/г, час роботи не вказано
Порівнюючи п'ять найзатребуваніших ноутбуків середнього класу, можна відмітити меншу різницю в продуктивності в цьому сегменті - "свіжий" процесор AMD Ryzen 5 5625U 2022 модельного року лише на 56% випереджає в швидкодії найповільніший Intel Core i5-1135G7. З іншого боку, діапазон цін серед найпопулярніших "робочих конячок" теж варіюється в межах 42% між самим дешевим і самим дорогим представником, від 19 тис. грн до 27 тис. грн.
Також сучасні ноутбуки середнього класу зазвичай комплектуються твердотільними накопичувачами на 512 Гб, а дискретні відеокарти в сегменті скоріше є рідкістю, ніж правилом. Втім, подібні пристрої навіть з вбудованим відеочіпом дозволяють грати в не топові ігри з притомними системними вимогами.
Маленький - не значить дешевий
Міні-ноутбуки з діагоналлю екрана 10-13 дюймів є зазвичай альтернативою планшетам, але з фізичною клавіатурою, операційною системою Windows або macOS, а також досить високим рівнем продуктивності. Крім того, велика кількість програм, які використовуються для навчальних цілей, просто не працюють на платформах з Android, що робить використання ноутбука безальтернативним.
Купуючи маленький ноутбук, важливо пам'ятати, що він не перевершить повнорозмірні пристрої в обчислювальних потужностях через інженерні та компоновочні обмеження. Однак, такий ноутбук легко може коштувати дорожче за переносний ПК середнього класу. Втім, для деяких користувачів компактність і легкість при переносці є основною вимогою до ноутбука і мотивацією доплатити за такий форм-фактор.
Згідно з інформацією від ритейлерів електроніки, в цьому сегменті найбільш охоче купують наступні моделі:
|Модель
|HP Pavilion Aero 13-be2010ua
|Apple MacBook Air 13 M1 (MGN63)
|ASUS Zenbook S 13 UX5304VA
|Acer Swift 1 SF114-34
|Ціна, грн (продавець)
|36 155 (Алло)
|39 999 (Фокстрот)
|52 999 (Алло)
|15 555 (Цитрус)
|Діагональ, дюймів
|13,3
|13,3
|13,3
|14
|Процесор
|AMD Ryzen 5 7535U
|Apple M1 8 ядер
|Intel Core i5-1335U
|Intel Pentium Silver N6000
|RAM, Гб
|16
|8
|16
|8
|SSD, Гб
|512
|256
|512
|256
|Відеокарта
|Вбудована AMD Radeon Graphics
|Вбудована 7-ядерна GPU
|Вбудована Intel Iris Xe Graphics
|Вбудована Intel UHD Graphics
|Батарея, час роботи
|46 Вт/г, час роботи не вказано
|46 Вт/г, заявлено час роботи до 18 годин
|63 Вт/г, час роботи не вказано
|48 Вт/г, час роботи не вказано
Проаналізувавши найпопулярніші моделі сегменту, можна побачити, що маленькі ноутбуки не поступаються середньому класу за продуктивністю, але коштують значно дорожче. Через це в значній мірі втрачається сенс купівлі такої техніки для студентів, і, особливо, школярів. В таких випадках можна прицінитись до Acer Swift 1, який має ціну і "начинку" на рівні бюджетного ноутбука, але з товщиною в 15 мм і вагою 1,3 кг при 14 дюймах претендує на компактний сегмент. Для порівняння - повноформатні 15,6-дюймові ноути мають товщину до 20 мм і важать близько 2 кг.
Як отримати потужну батарею?
За даними компанії "Алло", серед ноутбуків з збільшеною ємністю батареї найбільшим попитом користуються:
- Apple MacBook Air 13 M2 з батареєю на 52,6 Вт/г (заявлено до 18 годин автономної роботи) за 51 999 грн;
- ASUS ROG Zephyrus GA402XY-N2046X з батареєю на 90 Вт/г (заявлено до 13 годин автономної роботи) за 87 999 грн;
- Lenovo ThinkPad T14s AMD G3 з батареєю на 57 Вт/г за 87 949 грн;
Як можна побачити, мова не йде про спеціальні пристрої з потужною батареєю і мінімальним енергоспоживанням, це просто "цивільна" техніка преміум-класу з досить місткими акумуляторами.
Якщо на портативному ПК планується мати запас заряду на випадок віялових відключень енергії - є сенс придбати ноутбук згідно зі своїм смаком і потребами, і додатково запастись зарядною станцією. Наприклад, станція EcoFlow RIVER 2 за 12 999 грн з акумулятором ємністю 256 Вт/г здатна повністю зарядити стандартний ноутбук 3-4 рази, після чого потребуватиме вже своєї підзарядки. З її допомогою школяр чи студент зможе щоденно користуватись ноутбуком по 4-6 годин, після чого заряджаючи його вдома навіть за умови вимкненого світла.
Ноутбук б/в купити дешево Україна
Співрозмовники видання застерігають від покупки електроніки "з рук" на онлайн-маркетплейсах, особливо за відсутності навиків діагностики і базового ремонту комп'ютерної техніки. Однак, ноутбуки на "вторинці" часто пропонують з гарним дисконтом до нових, тому вживана техніка теж знаходить своїх поціновувачів.
З гарантією такі пристрої можна придбати в спеціалізованих магазинах б/в комп'ютерної техніки. Як пояснили виданню в одному з таких магазинів, вживані ноутбуки перед продажею тестують, обслуговують і ремонтують. Завдяки цьому магазин може гарантувати справність товару протягом 3 місяців з дати покупки. Крім того, згідно з законодавством України, протягом 14 днів з дати покупки можна повернути ноутбук, який не сподобався або не підійшов за параметрами.
Крім того, деякі поціновувачі купують вживані преміальні ноутбуки, оскільки за співставні з новими ультрабюджетниками кошти вони укомплектовані "допами", яких не зустрінеш в бюджетній техніці - корпусом з міцного магнієвого сплаву, сканером відбитків пальців, покращеним мультимедіа-функціоналом тощо.
Загалом приблизний порядок цін і комплектацій техніки на вторинному ринку наступний:
|Модель
|HP Elitebook 820 G2
|Asus X553MA
|Lenovo ThinkPad t490s
|HP ENVY 17M-CG0013DX
|HP Pavilion Gaming 15
|Орієнтовнаціна, грн
|6000-7000
|8000
|14000-15000
|20000
|25000-29000
|Діагональ, дюймів
|12,5
|15,6
|14
|17,3
|15,6
|Процесор
|Intel Core i5-5600U
|Intel Pentium N3540
|Intel Core i5-8365U
|Intel Core i7-1065G7
|AMD Ryzen 5 5600H
|RAM, Гб
|8
|8
|16
|12
|16
|Жорсткий диск, Гб
|SSD 256
|HDD 500
|SSD 128
|SSD 512
|SSD 512
|Відеокарта
|Вбудована Intel UHD Graphics
|Вбудована Intel HD Graphics
|Вбудована Intel UHD Graphics
|Дискретна NVIDIA GeForce MX330
|ДискретнаNVidia GeForce RTX 3050 Ti, 4 Гб
Варто пам'ятати, що стан акумуляторної батареї на вживаному ноутбуці може бути непередбачуваним, тому перед покупкою такої техніки варто враховувати вартість нової батареї та послуг з її заміни. Також треба враховувати, що вживаний пристрій скоріш за все пропрацює менше в порівнянні з новим, і він вже зараз є застарілим з моральної точки зору.
Крім магазинів вживаної техніки, ноутбуки продають і великі ритейлери електроніки - ця послуга є і в "Цитрусі" і в "Алло". Крім 14 днів на повернення і обмін пристрою в мережах пропонують можливість оплати товару частинами або в кредит, знижки за програмою обміну техніки, гарантійний та післягарантійний сервіс.
Підсумовуючи:
- новий бюджетний ноутбук для школяра або студента реально придбати за 10-16 тис. грн;
- пристрій середнього рівня для універсальних задач коштуватиме 19-25 тис. грн;
- за компактний іміджевий ноутбук доведеться викласти 35-50 тис. грн, хоча є і більш дешеві варіанти;
- потужна батарея не є самоціллю покупки ноутбука навіть в випадку блекаутів в майбутньому - завжди є можливість докупити зарядну станцію;
- певною альтернативою є вторинний ринок з більш приємними цінами, але з короткою гарантією.