Готуємося до 1 вересня: який ноутбук вибрати для школяра або студента

Комп'ютери та ноутбуки необхідні учням шкіл та ВНЗ для онлайн-занять, дистанційного навчання, виконання домашніх завдань, зберігання методичних матеріалів та книг в електронному вигляді. Ноутбук виглядає перспективніше - на відміну від стаціонарного ПК його можна носити на заняття, користуватись в поїздках чи розмістити в невеликій кімнаті гуртожитка. До Дня знань 1 вересня редакція Delo.ua вирішила уточнити у продавців електроніки, за якими параметрами вибрати ноутбук для навчання, та які моделі найпопулярніші у покупців?

Ноутбук займає проміжне місце між стаціонарним ПК та планшетним комп'ютером - він мобільний та компактний в порівнянні з повнорозмірним "системником", а завдяки встановленій операційній системі Windows або macOS дозволяє запускати вузькоспеціалізовані програми, які не працюють на системах під керуванням Android. Крім того, ноутбуки здатні працювати по 5-10 годин на вбудованих акумуляторах, що особливо важливо в умовах повномасштабної війни з РФ та можливих відключень світла.

Загалом, для навчальних цілей згодиться будь-який ноутбук, і не існує точних критеріїв або функціоналу, за якими пристрій можна віднести до "навчальних". Однак, при виборі ноутбука для школяра чи студента варто керуватись економічною доцільністю такої покупки, і не переплачувати зайві гроші за функціонал і потужність, котрі не будуть затребувані.

Купуючи переносний ПК для школяра чи студента, варто звертати увагу на наступні характеристики:

Екран . Стандартна діагональ дисплея для ноутбуків складає 15,6 дюймів . Загалом, не варто купувати діагональ меншого розміру, тому що в при читанні з невеликого екрану швидко втомлюються очі. Компактний ноутбук з діагоналлю 12,5-13,3 дюйми зручно носити в невеликій сумці, і такий варіант варто розглянути учням, які планують щоденно брати пристрій на заняття. Для 2023 року майже всі ноутбуки мають екран з матрицею типу IPS з роздільною здатністю не менше Full HD ( 1920х1080 пікселів ), тому можна вважати такий екран мінімально допустимою нормою;

. Стандартна діагональ дисплея для ноутбуків складає . Загалом, не варто купувати діагональ меншого розміру, тому що в при читанні з невеликого екрану швидко втомлюються очі. Компактний ноутбук з діагоналлю зручно носити в невеликій сумці, і такий варіант варто розглянути учням, які планують щоденно брати пристрій на заняття. Для 2023 року майже всі ноутбуки мають екран з матрицею типу IPS з роздільною здатністю не менше Full HD ( ), тому можна вважати такий екран мінімально допустимою нормою; Процесор . Типовий ноутбук для навчальних цілей не обов'язково повинен мати серйозні обчислювальні можливості. Для онлайн-навчання, набору тексту, роботи в MS Office або інтернет-браузері заледве вистачить процессора лінійки Intel Celeron . Більш продуктивними стануть пристрої на Intel Pentium , Intel Core i3 та лінійка "молодших" AMD Ryzen . Щоб мати запас по потужності та іноді грати у невибагливі комп'ютерні ігри, можна придбати ноутбук з чіпом Intel Core i5 . Слід пам'ятати, що потужні процесори на кшталт Intel Core i7 , Intel Core i9 , AMD Ryzen 7 чи AMD Ryzen 9 споживають досить багато електроенергії, що не найкращим чином впливає на час роботи акумулятора;

. Типовий ноутбук для навчальних цілей не обов'язково повинен мати серйозні обчислювальні можливості. Для онлайн-навчання, набору тексту, роботи в MS Office або інтернет-браузері заледве вистачить процессора лінійки . Більш продуктивними стануть пристрої на , та лінійка "молодших" . Щоб мати запас по потужності та іноді грати у невибагливі комп'ютерні ігри, можна придбати ноутбук з чіпом . Слід пам'ятати, що потужні процесори на кшталт , , чи споживають досить багато електроенергії, що не найкращим чином впливає на час роботи акумулятора; Оперативна пам'ять (RAM) . Від її об'єму та частоти залежить кількість одночасно запущених програм і швидкість роботи системи. Її нестача призводить до пригальмовування ноутбука та так званих "фризів". Через це краще не купувати ноутбук з менш ніж 8 Гб оперативної пам'яті, саме цей об'єм можна назвати мінімальним для нормального переносного ПК. Єдиний варіант, при якому доречна покупка пристрою з 4 Гб "на борту" - наявність у його материнській платі слоту для розширення пам'яті до 8-16 Гб і готовність до майбутнього апгрейду;

. Від її об'єму та частоти залежить кількість одночасно запущених програм і швидкість роботи системи. Її нестача призводить до пригальмовування ноутбука та так званих "фризів". Через це краще не купувати ноутбук з менш ніж для нормального переносного ПК. Єдиний варіант, при якому доречна покупка пристрою з "на борту" - наявність у його материнській платі слоту для розширення пам'яті до і готовність до майбутнього апгрейду; Внутрішнє сховище (SSD) . Для навчання краще взяти ноутбук із накопичувачем типу SSD об'ємом 256-512 Гб . Цей формат забезпечує швидке завантаження системи і її безшумну роботу, такий жорсткий диск нечутливий до струшування та падінь. За бажання на накопичувачі також можна зекономити і в майбутньому встановити "диск" з більшою ємністю. Як альтернатива, для зберігання додаткової інформації завжди можна придбати зовнішній носій ;



. Для навчання краще взяти ноутбук із накопичувачем типу об'ємом . Цей формат забезпечує швидке завантаження системи і її безшумну роботу, такий жорсткий диск нечутливий до струшування та падінь. За бажання на накопичувачі також можна зекономити і в майбутньому встановити "диск" з більшою ємністю. Як альтернатива, ; Відеокарта . Відповідає за 3D-графіку та формування зображення на екрані. Найчастіше буває вбудованою, поєднаною з процесором. Такої зборки достатньо для робочих і офісних задач, а також невибагливих ігор. Для більш серйозних задач використовуються дискретні відеокарти, придатні для запуску сучасних ігор та роботи з графікою. Однак, вартість ноутбуків з дискретним відеокартами ледь не вдвічі перевищує пристрої з вбудованим відео ;

. Відповідає за 3D-графіку та формування зображення на екрані. Найчастіше буває вбудованою, поєднаною з процесором. Такої зборки достатньо для робочих і офісних задач, а також невибагливих ігор. Для більш серйозних задач використовуються дискретні відеокарти, придатні для запуску сучасних ігор та роботи з графікою. Однак, ; Батарея і час автономної роботи. Оптимальним показником вважається не менш ніж 4-6 годин до повної розрядки пристрою. В умовах можливого блекауту в осіннє-зимній період автономність ноутбуків стає заледве не ключовим фактором, на який орієнтуються покупці. Варто враховувати, що пристрої з дуже витривалою батареєю можуть коштувати набагато дорожче за звичайні, тому може бути доцільно придбати звичайний ноутбук разом з зарядною станцією.



Оптимальні характеристики ноутбука для навчання. Слабший пристрій може розчарувати, тоді як потужна система коштуватиме відповідних грошей.

Хоча ноутбук і є досить універсальним пристроєм, його підбір - досить особиста справа, в якій не останнє значення має довіра покупця до певного бренда виробника, його власні смаки і вподобання. Щоб розібратись з цінами на ринку, видання проаналізувало декілька найпопулярніших сегментів переносних ПК, а саме:

Найдешевші пристрої початкового рівня. Така техніка підходить для користувачів-початківців і тих, хто не бажає сильно витрачатись на ноутбук. Також на цю категорію варто звернути увагу батькам, які планують покупку для своєї дитини, але не впевнені в її здатності обережно та відповідально користуватись електронікою; "Робоча конячка". Повноцінний ноутбук для щоденної роботи, який має весь необхідний функціонал, але без дорогих опцій. Техніка вибирається за принципом "максимум продуктивності за мінімальну ціну";

Маленький і компактний. На відміну від сегменту дешевих і малопродуктивних нетбуків, які були популярні в 2010-х роках, зараз маленький ноутбук є доволі вартісним пристроєм. Придбання такої техніки виправдане, якщо доведеться щоденно носити ноутбук на заняття, а вдома є можливість працювати з повнорозмірним ПК, від якого не втомлюватимуться очі; Супер-батарея . Техніка, здатна тримати заряд батареї по 10 годин і більше, і дозволяє не шукати працюючу розетку в умовах планових відключень електрики.

Щоб розібратись в уподобаннях українців, видання звернулось до великих ритейлерів електроніки "Алло", "Цитрус" і "Фокстрот" з проханням надати інформацію про найбільш популярні ноутбуки в кожній із категорій.

Вибираємо ультрабюджетний ноутбук

В цій категорії маємо найбільшу конкуренцію серед пристроїв, тут має значення кожна гривня його вартості. Цікаво, що обидва магазини назвали беззаперечним лідером сегменту Acer Aspire 1 A115-31. Всі три ритейлери пропонують його за 9999 грн без встановленої операційної системи (ОС).

Acer Aspire 1 A115-31 за 9999 грн. Найдешевша пропозиція серед поважних виробників. Джерело фото: сайт "Алло".

Однак, в 2023 році навряд чи можна назвати оснащення цього ультрабюджетного ноутбука сучасним - пристрій має малопродуктивний двохядерний процесор Intel Celeron N4020 з частотою 1,1 - 2,8 ГГц, оперативну память в 4 Гб та твердотільний накопичувач невеликого обсягу на 128 Гб. Тим не менш, багато українців розглядають саме цей переносний комп'ютер як найкращий для навчальних цілей в ультрабюджетний категорії.

Крім максимально дешевого Aspire 1 ритейлери пропонують ще кілька популярних ноутів з більш "дорослими" характеристиками, а саме:

Модель Acer Aspire 1 Mi RedmiBook 15 і3 Chuwi GemiBook Pro 14 Lenovo IdeaPad 1 ASUS X515EA-EJ1414 Ціна, грн (продавець) 9 999 (Алло, Цитрус та Фокстрот) 15 999 (Алло) 13 599 (Цитрус) 12 999 (Фокстрот) 13 499 (Алло) Діагональ, дюймів 15,6 15,6 14 15,6 15,6 Процесор Intel Celeron N4020 Intel Core i3 -1115G4 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Gold 7505 RAM, Гб 4 8 8 8 8 SSD, Гб 128 256 256 256 256 Відеокарта Вбудована Intel UHD Graphics 600 Вбудована Intel Iris Graphics Вбудована Intel UHD Graphics 600 Вбудована Intel UHD Graphics 605 Вбудована Intel UHD Graphics 600 Батерея, час роботи 36 Вт/г, час роботи не вказано 46 Вт/г, заявлено до 10 годин 38 Вт/г, заявлено до 8 годин 42 Вт/г, заявлено до 10 годин 37 Вт/г, час роботи не вказано

Досить складно вибирати між потужними ноутбуками з форсованою "начинкою", тому що різницю в їхній швидкодії часто неможливо відчути в стандартних режимах користування. Інша справа - ультрабюджетні пристрої, які можуть помітно "підгальмовувати", довго завантажуватися або не справлятися більш ніж з десятком вкладок в браузері. Тому в цьому огляді слід додати заміри швидкодії для кожного з наведених процесорів, так як саме параметри "каменя" в значній мірі визначають продуктивність всього ноутбука.

Швидкодія процесорів популярних бюджетних ноутбуків варіюється в майже трикратному діапазоні. Джерело: https://www.chaynikam.info/

З цього порівняння видно, що встановлений на Mi RedmiBook 15 і3 процесор Intel Core i3 майже втричі випереджає по швидкодії аутсайдера Acer Aspire 1 з "каменем" Intel Celeron N4020. Також в Acer Aspire 1 вдвічі менше оперативної та постійної пам'яті в порівнянні з кожним із конкурентів.

Mi RedmiBook 15 і3 за 15 999 грн. Найдорожчий та найпотужніший серед пяти досліджених ноутбуків. Джерело фото: сайт "Алло".

Однак, формальна ціна до 10 тис. грн та бажання українців зекономити в умовах повномасштабної війни і невизначенності в майбутньому дозволяє Acer Aspire 1 зберігати звання лідера продажів в своїй категорії. Незважаючи на значно кращі параметри конкурентів, не кожен школяр, студент або їх родина готові "докинути" 3-6 тис. грн (+30-60%) для покупки навчального ноутбука.

Робочий ноутбук на кожен день

За даними компаній "Алло" і "Цитрус", п'ятірка найпопулярніших в Україні ноутбуків середнього класу для щоденної роботи виглядає так:

Модель Xiaomi RedmiBook 15 і5 ASUS VivoBook X1500EA Acer Aspire 5 A515-47 Acer Aspire 5 A515-57 Asus Laptop X515EA-BQ970 Ціна, грн (продавець) 19 999 (Алло) 26 999 (Алло) 23 999 (Алло) 18 999 (Цитрус) 22 999 (Цитрус) Діагональ, дюймів 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 Процесор Intel Core i5-11300H Intel Core i5-1135G7 AMD Ryzen 5 5625U Intel Core i3-1215U Intel Core i5-1135G7 RAM, Гб 8 16 16 8 16 SSD, Гб 512 512 512 512 512 Відеокарта Вбудована Intel Iris Xe Graphics Вбудована Intel Iris Xe Graphics ВбудованаAMD Radeon Graphics Вбудована Intel UHD Graphics Вбудована Intel Iris Xe Graphics Батарея, час роботи 46 Вт/г, заявлено до 10 годин 37 Вт/г, час роботи не вказано 50 Вт/г, заявлено до 8 годин 50 Вт/г, заявлено до 8 годин 37 Вт/г, час роботи не вказано

ASUS VivoBook X1500EA-BQ4034W за 27 тис. грн. Популярний представник ноутбуків середнього класу. Джерело фото: сайт "Алло"

Порівнюючи п'ять найзатребуваніших ноутбуків середнього класу, можна відмітити меншу різницю в продуктивності в цьому сегменті - "свіжий" процесор AMD Ryzen 5 5625U 2022 модельного року лише на 56% випереджає в швидкодії найповільніший Intel Core i5-1135G7. З іншого боку, діапазон цін серед найпопулярніших "робочих конячок" теж варіюється в межах 42% між самим дешевим і самим дорогим представником, від 19 тис. грн до 27 тис. грн.

Швидкодія процесорів в ноутбуках середнього класу більш-менш співставна. Джерело: https://www.chaynikam.info/

Також сучасні ноутбуки середнього класу зазвичай комплектуються твердотільними накопичувачами на 512 Гб, а дискретні відеокарти в сегменті скоріше є рідкістю, ніж правилом. Втім, подібні пристрої навіть з вбудованим відеочіпом дозволяють грати в не топові ігри з притомними системними вимогами.

Маленький - не значить дешевий

Міні-ноутбуки з діагоналлю екрана 10-13 дюймів є зазвичай альтернативою планшетам, але з фізичною клавіатурою, операційною системою Windows або macOS, а також досить високим рівнем продуктивності. Крім того, велика кількість програм, які використовуються для навчальних цілей, просто не працюють на платформах з Android, що робить використання ноутбука безальтернативним.

Купуючи маленький ноутбук, важливо пам'ятати, що він не перевершить повнорозмірні пристрої в обчислювальних потужностях через інженерні та компоновочні обмеження. Однак, такий ноутбук легко може коштувати дорожче за переносний ПК середнього класу. Втім, для деяких користувачів компактність і легкість при переносці є основною вимогою до ноутбука і мотивацією доплатити за такий форм-фактор.

HP Pavilion за 36 155 грн. Нішеве рішення для тих, хто не проти доплатити за компактність і малу вагу. Джерело фото: сайт "Алло".

Згідно з інформацією від ритейлерів електроніки, в цьому сегменті найбільш охоче купують наступні моделі:

Модель HP Pavilion Aero 13-be2010ua Apple MacBook Air 13 M1 (MGN63) ASUS Zenbook S 13 UX5304VA Acer Swift 1 SF114-34 Ціна, грн (продавець) 36 155 (Алло) 39 999 (Фокстрот) 52 999 (Алло) 15 555 (Цитрус) Діагональ, дюймів 13,3 13,3 13,3 14 Процесор AMD Ryzen 5 7535U Apple M1 8 ядер Intel Core i5-1335U Intel Pentium Silver N6000 RAM, Гб 16 8 16 8 SSD, Гб 512 256 512 256 Відеокарта Вбудована AMD Radeon Graphics Вбудована 7-ядерна GPU Вбудована Intel Iris Xe Graphics Вбудована Intel UHD Graphics Батарея, час роботи 46 Вт/г, час роботи не вказано 46 Вт/г, заявлено час роботи до 18 годин 63 Вт/г, час роботи не вказано 48 Вт/г, час роботи не вказано

Проаналізувавши найпопулярніші моделі сегменту, можна побачити, що маленькі ноутбуки не поступаються середньому класу за продуктивністю, але коштують значно дорожче . Через це в значній мірі втрачається сенс купівлі такої техніки для студентів, і, особливо, школярів. В таких випадках можна прицінитись до Acer Swift 1, який має ціну і "начинку" на рівні бюджетного ноутбука, але з товщиною в 15 мм і вагою 1,3 кг при 14 дюймах претендує на компактний сегмент. Для порівняння - повноформатні 15,6-дюймові ноути мають товщину до 20 мм і важать близько 2 кг.

Як отримати потужну батарею?

За даними компанії "Алло", серед ноутбуків з збільшеною ємністю батареї найбільшим попитом користуються:

Apple MacBook Air 13 M2 з батареєю на 52,6 Вт/г (заявлено до 18 годин автономної роботи) за 51 999 грн ;

з батареєю на (заявлено до автономної роботи) за ; ASUS ROG Zephyrus GA402XY-N2046X з батареєю на 90 Вт/г (заявлено до 13 годин автономної роботи) за 87 999 грн ;

GA402XY-N2046X з батареєю на (заявлено до автономної роботи) за ; Lenovo ThinkPad T14s AMD G3 з батареєю на 57 Вт/г за 87 949 грн;

Як можна побачити, мова не йде про спеціальні пристрої з потужною батареєю і мінімальним енергоспоживанням, це просто "цивільна" техніка преміум-класу з досить місткими акумуляторами.

Якщо на портативному ПК планується мати запас заряду на випадок віялових відключень енергії - є сенс придбати ноутбук згідно зі своїм смаком і потребами, і додатково запастись зарядною станцією . Наприклад, станція EcoFlow RIVER 2 за 12 999 грн з акумулятором ємністю 256 Вт/г здатна повністю зарядити стандартний ноутбук 3-4 рази, після чого потребуватиме вже своєї підзарядки. З її допомогою школяр чи студент зможе щоденно користуватись ноутбуком по 4-6 годин, після чого заряджаючи його вдома навіть за умови вимкненого світла.

Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 за 12 999 грн. Заявлена здатність 15-20 разів зарядити смартфон, 3-4 рази - ноутбук, або забезпечити роботу міні-холодильника протягом 5-6 годин. Джерело: сайт "Цитрусу".

Ноутбук б/в купити дешево Україна

Співрозмовники видання застерігають від покупки електроніки "з рук" на онлайн-маркетплейсах, особливо за відсутності навиків діагностики і базового ремонту комп'ютерної техніки. Однак, ноутбуки на "вторинці" часто пропонують з гарним дисконтом до нових, тому вживана техніка теж знаходить своїх поціновувачів.

З гарантією такі пристрої можна придбати в спеціалізованих магазинах б/в комп'ютерної техніки. Як пояснили виданню в одному з таких магазинів, вживані ноутбуки перед продажею тестують, обслуговують і ремонтують. Завдяки цьому магазин може гарантувати справність товару протягом 3 місяців з дати покупки. Крім того, згідно з законодавством України, протягом 14 днів з дати покупки можна повернути ноутбук, який не сподобався або не підійшов за параметрами.

Ноутбук HP820 G2 випускається з 2014 року і має характеристики, співставні з новими ультрабюджетниками. Фото ілюстративне.

Крім того, деякі поціновувачі купують вживані преміальні ноутбуки, оскільки за співставні з новими ультрабюджетниками кошти вони укомплектовані "допами", яких не зустрінеш в бюджетній техніці - корпусом з міцного магнієвого сплаву, сканером відбитків пальців, покращеним мультимедіа-функціоналом тощо.

Загалом приблизний порядок цін і комплектацій техніки на вторинному ринку наступний:

Модель HP Elitebook 820 G2 Asus X553MA Lenovo ThinkPad t490s HP ENVY 17M-CG0013DX HP Pavilion Gaming 15 Орієнтовнаціна, грн 6000-7000 8000 14000-15000 20000 25000-29000 Діагональ, дюймів 12,5 15,6 14 17,3 15,6 Процесор Intel Core i5-5600U Intel Pentium N3540 Intel Core i5-8365U Intel Core i7-1065G7 AMD Ryzen 5 5600H RAM, Гб 8 8 16 12 16 Жорсткий диск, Гб SSD 256 HDD 500 SSD 128 SSD 512 SSD 512 Відеокарта Вбудована Intel UHD Graphics Вбудована Intel HD Graphics Вбудована Intel UHD Graphics Дискретна NVIDIA GeForce MX330 ДискретнаNVidia GeForce RTX 3050 Ti, 4 Гб

Варто пам'ятати, що стан акумуляторної батареї на вживаному ноутбуці може бути непередбачуваним, тому перед покупкою такої техніки варто враховувати вартість нової батареї та послуг з її заміни. Також треба враховувати, що вживаний пристрій скоріш за все пропрацює менше в порівнянні з новим, і він вже зараз є застарілим з моральної точки зору.

Крім магазинів вживаної техніки, ноутбуки продають і великі ритейлери електроніки - ця послуга є і в "Цитрусі" і в "Алло". Крім 14 днів на повернення і обмін пристрою в мережах пропонують можливість оплати товару частинами або в кредит, знижки за програмою обміну техніки, гарантійний та післягарантійний сервіс.

Підсумовуючи: