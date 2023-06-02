Apple ответила на обвинение ФСБ в шпионаже через айфоны за российскими дипломатами

Apple отрицает обвинения ФСБ в работе со спецслужбами США по заражению смартфонов российских дипломатов. Компания утверждает, что "никогда не работала с каким-либо правительством по установке вируса на какие-либо устройства Apple и никогда не будет".

Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что раскрыла американскую шпионскую операцию, сломавшую тысячи iPhone с помощью сложного программного обеспечения для слежения.

Как утверждает российская спецслужба, несколько тысяч смартфонов российских дипломатов были заражены вирусами, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.

"ФСБ разоблачила разведывательную акцию американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple", - говорится в сообщении ФСБ.

В ФСБ заявили, что Apple сотрудничает с западными спецслужбами, но при этом не предоставили никаких доказательств.

Обвинения в адрес Apple высказали и в МИДе страны-агрессора РФ.

"Скрытый сбор данных производился из-за уязвимости программного обеспечения в мобильных телефонах американского производства", - говорится в заявлении российского МИД.

Там добавляют, что якобы спецслужбы США десятилетиями использовали ИТ-корпорации для "сбора крупномасштабных данных интернет-пользователей без их ведома".

В заявлении Apple опровергла обвинение ФСБ РФ.

"Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в любой продукт Apple и никогда не будем", - заявили в компании.

Напомним, Россия пытается отказаться от западных технологий. Поэтому сотрудников Кремля призвали отказаться от iPhone и перейти на другие "безопасные" телефоны и операционные системы - в частности, на российскую "Аврору".

Заметим, что спрос на китайские смартфоны в РФ вырос после того, как Samsung и Apple сократили продажи в России из-за вторжения в Украину, поэтому китайские производители Xiaomi и Realme теперь занимают две первые позиции на рынке.