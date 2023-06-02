Apple відповіла на звинувачення ФСБ у шпигунстві через айфони за російськими дипломатами

Apple заперечує звинувачення ФСБ у роботі із спецслужбами США для зараження смартфонів російських дипломатів. Компанія стверджує, що "ніколи не працювала з будь-яким урядом для встановлення вірусу на будь-які пристрої Apple і ніколи не буде".

Про це пише агентство Reuters.

Зазначається, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що розкрила американську шпигунську операцію, яка зломала тисячі iPhone за допомогою складного програмного забезпечення для стеження.

Як стверджує російська спецслужба, кілька тисяч смартфонів російських дипломатів були заражені вірусами, включно з країнами блоку НАТО та пострадянського простору, а також Ізраїль, САР і КНР.

"ФСБ викрила розвідувальну акцію американських спецслужб з використанням мобільних пристроїв Apple", - йдеться в повідомленні ФСБ.

У ФСБ заявили, що Apple співпрацює з західними спецслужбами, але при цьому не надали жодних доказів.

Звинувачення на адресу Apple висловили і в МЗС країни-агресора РФ.

"Прихований збір даних здійснювався через уразливості програмного забезпечення в мобільних телефонах американського виробництва", - йдеться в заяві російського МЗС.

Там додають, що начебто спецслужби США десятиліттями використовували ІТ-корпорації для "збору великомасштабних даних інтернет-користувачів без їх відома".

У заяві Apple спростувала звинувачення ФСБ РФ.

"Ми ніколи не працювали з будь-яким урядом над впровадженням бекдору в будь-який продукт Apple і ніколи не будемо", — заявили в компанії.

Нагадаємо, Росія намагається відмовитися від західних технологій. Тому співробітників Кремля закликали відмовитися від iPhone та перейти на інші, "безпечні" телефони та операційні системи - зокрема, на російську "Аврору".

Зауважимо, попит на китайські смартфони у РФ зріс після того, як Samsung і Apple скоротили продажі в Росії через вторгнення в Україну, тому китайські виробники Xiaomi та Realme тепер займають дві перші позиції на ринку.