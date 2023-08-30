Готовимся к 1 сентября: топ-5 полезных и бюджетных гаджетов для школьников

Скоро начнется новый учебный сезон-2023, но родителям заранее нужно подготовить ребенка, чтобы год был легким, интересным и плодотворным. Delo.ua подготовило чеклист для современных и креативных родителей, который поможет совершить удачные и бюджетные покупки школьных гаджетов для своих детей.

С каждым годом процесс обучения детей становится более современным и интересным, в том числе с помощью современных технологий. Однако подготовка к учебному году это всегда большие затраты, ведь детям нужны не только тетради и карандаши, но и разные гаджеты для обучения.

Чтобы сэкономить деньги, предлагаем топ-5 бюджетных гаджетов для обучения.

Мудборд

Мудборд – это коллаж из элементов, который обычно используют графические дизайнеры, архитекторы, фотографы и т.д. Однако его можно использовать в учебных целях. Мудборд бывает физическим (доска или бумага) или электронный.

Мудборд для развития детей. Фото: depositphotos

Мудборд поможет учащимся развить навыки визуального мышления, создание композиции, подборки иллюстраций, шрифтов, цветов или текстур. В рамках любой школьной проектной работы учащийся может использовать мудборд для выполнения задания и будет способствовать креативному мышлению.

Цена: от 300 грн.

Смартфон

В современном мире смартфон нужен каждому человеку, включая школьника, чтобы постоянно быть на связи с родителями, родными, учителями и приобретать цифровые навыки, которые необходимы в будущем. Положительный эффект от умеренного использования гаджетов заключается в том, что учащиеся могут получать информацию и улучшать навыки коммуникации, общаясь с другими людьми.

Поэтому смартфон является неотъемлемой частью повседневной жизни и обучения. Но существует проблема, когда ребенок может потерять смартфон или сломать его, поэтому такие покупки лучше делать бюджетными.

Рассмотрим недорогой смартфон OSCAL С70 с HD+ экраном 6,6, который станет надежным помощником каждого учащегося, ведь он современный, технологичный с большим HD дисплеем, тонкий и легкий.

Смартфон OSCAL C70

Аккумулятор на 5180 мАч позволяет не отвлекаться на зарядку во время использования гаджета. Наличие камеры 50 Мп и 8 Мп, которая может составить конкуренцию даже профессиональному фотоаппарату. Стоит отметить, что такая камера поможет в обучении. Например, камера позволит оцифровывать учебные материалы или домашние задания. Что особенно полезно во время смешанного формата обучения онлайн или офлайн.

Смартфон имеет восьмиядерный процессор и оперативную память 6 Гб с возможностью расширения на 4 Гб, то есть в совокупности до 10 Гб, даже в режиме многозадачности устройство будет плавно работать.

Смартфон OSCAL C70

Внутреннее хранилище смартфона 128 Гб вместит множество приложений, фото, видео и игр. Если этого места недостаточно, можно увеличить пространство за счет micro-SD карты до 2 Тб.

Цена: 4999 грн.

Планшетный компьютер

Планшет для обучения может стать альтернативой ноутбуку и персональному компьютеру. Стоит отметить, что большинство моделей продаются со стилусом и клавиатурой и стоят дешевле, чем вышеупомянутая техника.

К примеру, планшет Oscal Pad 13 имеет производительность ноутбука, поэтому может стать полноценной альтернативой. Он легкий (435 г), тонкий (7,6 мм), поэтому идеально подходит для повседневной работы и обучения. Восьмиядерный процессор UNISOC T606, установленный в планшете, позволяет устройству быстро работать, а задачи выполняются плавно и без задержек, даже если одновременно запущено несколько приложений.

Планшетный компьютер Oscal Pad 13

Также этот процессор работает, сохраняя энергию. Так, на Oscal Pad 13 можно одновременно выходить в интернет, слушать музыку, учить уроки или работать.

Другими ключевыми элементами, работающими на повышение производительности, являются оперативная память и постоянное хранилище. К 8 Гб RAM можно добавить еще 6 Гб, а ROM имеет полноценные 256 Гб и поддерживает разрешение до 1 Тб micro-SD.

Планшетный компьютер Oscal Pad 13

Стоит отметить, что в комплекте с Pad 13 идет: стилус, чехол и защитное стекло. Также можно подключить беспроводную мышку и клавиатуру. Кроме того, на планшет уже установлен пакет WPS.

Цена: 7299 грн.

Электронная книга

Приобретение электронной книги для ребенка будет уместно, ведь он практически не вредит зрению. Если приобрести электронную книгу, которая поддерживает разные форматы, ребенок может загружать учебники, файлы с художественной литературой и т.д.

Электронная книга может стать помощником в обучении школьника. Фото: depositphotos

Количество загруженных файлов зависит от объема памяти электронной книги. Также некоторые гаджеты поддерживают аудио, что позволяет слушать аудиокниги.

Цена: от 2500 грн.

Наушники с микрофоном

Учитывая, что школьнику для обучения родители могут приобрести планшет или электронную книгу, уместно будет приобретение наушников с микрофоном. Наушники с микрофоном нужны не только для прослушивания уроков или книг, но и для разговора с учителем, особенно, когда ребенок учится дистанционно.

Наушники с микрофоном нужны для учебы. Фото: depositphotos

Также наушники с микрофоном пригодятся, когда ребенок будет смотреть фильм, слушать музыку или играть в игры, чтобы не мешать родителям заниматься своими делами.

Цена: от 1000 грн.