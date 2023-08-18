"Проспать" первый урок: Лисовой рассказал, как организовать процесс обучения детей в условиях частых воздушных тревог

Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что в новом учебном году родителям не стоит отправлять детей в школу на первый урок, если ночью звучала воздушная тревога.

Об этом он напивал на своей странице в Facebook.

Лисовой отметил, что данный вопрос не урегулирован нормативно, но требует ответа в рамках здравого смысла. Он считает, что если ребенок не выспался, потому что половину ночи провел в хранилище и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Постоянные сигналы воздушной тревоги создают нагрузку, которой бы в мирное время не было.

При этом пропущенное занятие можно догнать на платформе Всеукраинской школы онлайн.

"Нужно быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке. Иногда взрослым так же сложно сфокусироваться после бессонной ночи, в то время как говорить о школьниках. (…) В учебном процессе надо фокусироваться на главном, используя все преимущества академической свободы" , – написал министр.

Он добавляет, что если учащиеся пропустили самостоятельную или контрольную работу, то учитель должен предоставлять им возможность составить эту работу.

Лисовой также рассказал, что делать учителю, ведущему урок дистанционно, и у него началась тревога, а у детей нет. В таком случае, учителю следует прервать занятия, идти к укрытию и по возможности, продолжить занятия по хранилищу.

"Этот вопрос не столько об академической успеваемости и правилах, сколько о ментальном здоровье - и школьниках, и педагогах", - резюмировал министр.

Лисовой добавил, что более подробные рекомендации о том, как себя вести и ученикам и учителям во время нового учебного года Министерство опубликует чуть позже.

Напомним, Кабинет министров принял решение ввести новую форму обучения в избранных дистанционных школах в каждой области.

По этой форме обучения ученики, которые находятся за границей, смогут изучать только украинский компонент школьной программы, а остальные предметы будут овладевать в школах стран, где находятся. Эту часть обучения им зачислят автоматически.