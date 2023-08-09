Новый школьный предмет и очное обучение: Лисовой рассказал, какие изменения ждут украинское образование

Министр образования Украины Оксен Лисовой убежден, что для того чтобы сделать качественную реформу, нужно заниматься всеми отраслями образования одновременно, ведь они между собой тесно связаны. Речь идет о дошкольном, общем среднем и профессиональном или академическом образовании. Поэтому реформы в системе образования будут продолжены.

Об этом он рассказал в студии "Сніданку з 1+1".

"Защита Украины": что это за дисциплина

Учитывая ситуацию, которая в результате войны сложилась в Украине, с начала нового учебного года в школах введут дисциплину, на которой будут обучать медицинской помощи, минной безопасности, управлению дронами и ориентированию на местности.

Министр рассказал, что данная дисциплина не абсолютно новая, она есть в программе и даже модернизировалась год назад, но сейчас ее снова модернизируют.

"Наша задача состоит в том, чтобы ее несколько изменить, добавить туда прикладных аспектов, полезных для повседневной жизни и тех, которые найдут отклик для самореализации детей, их чувство уверенности в сложной ситуации безопасности, в которой мы являемся", — отметил он.

Какие реформы ждут образовательную отрасль

По словам Лисового, трансформация нужна везде. Дошкольное образование имеет достаточное количество проблем, при том, что именно оно является основой в отношении успешного и уверенного ребенка. Кроме того, качественное дошкольное образование позволит родителям выходить на рынок труда.

Он отметил, что в настоящее время с экспертами обсуждается комплекс реформ. Также для организации дошкольных учебных заведений откроют доступ частной инициативе и ускорят обучение профессии воспитателя.

"Работаем над изменением социального статуса воспитателя дошкольного учреждения, то есть речь идет о заработной плате", - прокомментировал министр.

Что касается среднего школьного образования, то правительство выделило 1,5 млрд грн. для закупки необходимого оборудования, чтобы и дальше развивать проект "новой украинской школы", который очень хорошо проявил себя в начальных классах и получил одобрительные отзывы родителей. В Министерстве не хотят ограничивать его только первыми четырьмя классами.

Привычную всем "11-летку" также трансформируют. После 9-го класса дети могут продолжить обучение в академическом лицее или в профессиональном колледже. Такое обучение будет продолжаться еще три года.

Лисовой отметил, что после окончания колледжа ученики выходят уже с определенной профессией, а после лицея – могут продолжить обучение в высшем образовании.

"Профтех образование, высшее образование и науку мы тоже трансформируем", - резюмировал Оксен Лисовой.

Онлайн или оффлайн обучение: что ожидает школьников

Министерство должно обеспечить все условия безопасности для тех школ, в которых желают перейти на очное обучение. Лисовой отмечает, что есть дети, которые за несколько лет обучения не были ни одного дня в школе, а у подростков не было важного психосоциального развития и естественные социальные навыки не развивались.

"Естественно, что очень многие хотят вернуться к очной учебе и наша задача как Министерства образования обеспечить тем, кто готов вернуться все возможности для этого", - подчеркнул он.

Напомним, в последнее время тема количества школьных дисциплин является предметом жарких дискуссий в обществе и в образовательном сообществе. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что в Украине следует повышать уровень образования, чтобы учащиеся получали знания и компетентности, которые они смогут использовать в реальной жизни.