Образовательный омбудсмен объяснил ситуацию с уменьшением количества предметов в школах

В последнее время тема количества школьных дисциплин является предметом жарких дискуссий в обществе и в образовательном сообществе. В Украине следует повышать уровень образования, чтобы учащиеся получали знания и компетентности, которые они могут использовать в реальной жизни.

"Мы должны заботиться не о "предметах", а об уровне образования наших детей. А это - хотя и связанные, но далеко не тождественные вещи", - написал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Он отметил, что колоссальное количество предметов, которое есть в современных школах, только перегружает школьников. Главным должны быть не "предметы", а знание учащихся, и здесь вариаций может быть очень много. Все зависит от запросов и потребностей детей.

По словам Горбачева, Украина, к сожалению, занимает одно из сомнительных первых мест по количеству "предметов". В то качество образования достаточно посредственно, о чем свидетельствуют результаты международного исследования PISA.

Омбудсмен отметил, что такие дискуссии по теме большого количества учебных дисциплин разгорелись из-за того, что многим в образовании придется решительно обновлять свои навыки и методические подходы, овладевать новыми методиками преподавания, серьезно переучиваться. А это не всем нравится.

"Ибо детей надо учить тому, что им действительно нужно в жизни. И учить заинтересовано: чтобы школа была тем местом, куда ребенок хочет и будет идти с желанием, чтобы развиваться и овладевать новыми знаниями", - написал он.

Такого же мнения придерживается и Министр образования Оксен Лесной. Он считает, что количество предметов в школах должно быть "рациональным".