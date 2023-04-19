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Образовательный омбудсмен объяснил ситуацию с уменьшением количества предметов в школах
В последнее время тема количества школьных дисциплин является предметом жарких дискуссий в обществе и в образовательном сообществе. В Украине следует повышать уровень образования, чтобы учащиеся получали знания и компетентности, которые они могут использовать в реальной жизни.
"Мы должны заботиться не о "предметах", а об уровне образования наших детей. А это - хотя и связанные, но далеко не тождественные вещи", - написал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
Он отметил, что колоссальное количество предметов, которое есть в современных школах, только перегружает школьников. Главным должны быть не "предметы", а знание учащихся, и здесь вариаций может быть очень много. Все зависит от запросов и потребностей детей.
По словам Горбачева, Украина, к сожалению, занимает одно из сомнительных первых мест по количеству "предметов". В то качество образования достаточно посредственно, о чем свидетельствуют результаты международного исследования PISA.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Омбудсмен отметил, что такие дискуссии по теме большого количества учебных дисциплин разгорелись из-за того, что многим в образовании придется решительно обновлять свои навыки и методические подходы, овладевать новыми методиками преподавания, серьезно переучиваться. А это не всем нравится.
"Ибо детей надо учить тому, что им действительно нужно в жизни. И учить заинтересовано: чтобы школа была тем местом, куда ребенок хочет и будет идти с желанием, чтобы развиваться и овладевать новыми знаниями", - написал он.
Такого же мнения придерживается и Министр образования Оксен Лесной. Он считает, что количество предметов в школах должно быть "рациональным".