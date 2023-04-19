Освітній омбудсмен пояснив ситуацію із зменшенням кількості предметів у школах

Останнім часом тема кількості шкільних дисциплін є предметом палких дискусій в суспільстві та в освітянській спільноті. В Україні слід підвищувати рівень освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.

"Ми маємо дбати не про "предмети", а про рівень освіти наших дітей. А це - хоча і пов'язані, але далеко не тотожні речі", - написав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він зазначив, що колосальна кількість предметів, яка є в сучасних школах лише перевантажує школярів. Головним мають бути не "предмети", а знання учнів і тут варіацій може бути дуже багато. Все залежить від запитів та потреб самих дітей.

За словами Горбачова Україна, на жаль, займає одне із сумнівних перших місць за кількістю "предметів". В той якість освіти є достатньо посередньою, про що свідчать результати міжнародного дослідження PISA.

Омбудсмен зазначив, що такі дискусії на тему великої кількості навчальних дисциплін розгорілися через те, що багатьом в освіті доведеться рішуче оновлювати свої навички та методичні підходи, опановувати нові методики викладання, серйозно перенавчатися. А це не всім до вподоби.

"Бо дітей треба вчити тому, що їм дійсно потрібно у житті. І вчити зацікавлено: щоб школа була тим місцем, куди дитина хоче і буде йти з бажанням, щоб розвиватися і опановувати нові знання", - написав він.

Такої ж думки дотримується і Міністр освіти Оксен Лісовий. Він вважає, що кількість предметів у школах має бути “раціональною”.