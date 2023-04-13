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Министр образования выступает за уменьшение количества предметов в школах
Оксен Лисовой считает, что количество предметов в школах должно быть "рациональным".
Об этом министр сказал в эфире "1+1", передает "!Интерфакс-Украина".
"Количество предметов в школе должно быть рациональным, и оно должно быть не увеличено, а уменьшено", - сказал Лисовой, комментируя возможность возвращения в школах начальной военной подготовки.
Он отметил, что учащимся нужно давать некоторый уровень военной подготовки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Для детей важно понимать свою способность противостоять... Мы не должны вовлекать детей ментально в войну. Но дать некоторые инструменты, конечно, можно. Поэтому определенный уровень подготовки подросткам для старших классов можно дать", - отметил он.
Напомним, более 450 столичных учебных заведений обеспечат усиленными мерами безопасности. В рамках программы "Защитник Киева" планируют закупать необходимую технику и набрать дополнительный персонал для охраны школ и садов.