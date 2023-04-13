Министр образования выступает за уменьшение количества предметов в школах

Оксен Лисовой считает, что количество предметов в школах должно быть "рациональным".

Об этом министр сказал в эфире "1+1", передает "!Интерфакс-Украина".

"Количество предметов в школе должно быть рациональным, и оно должно быть не увеличено, а уменьшено", - сказал Лисовой, комментируя возможность возвращения в школах начальной военной подготовки.

Он отметил, что учащимся нужно давать некоторый уровень военной подготовки.

"Для детей важно понимать свою способность противостоять... Мы не должны вовлекать детей ментально в войну. Но дать некоторые инструменты, конечно, можно. Поэтому определенный уровень подготовки подросткам для старших классов можно дать", - отметил он.

Напомним, более 450 столичных учебных заведений обеспечат усиленными мерами безопасности. В рамках программы "Защитник Киева" планируют закупать необходимую технику и набрать дополнительный персонал для охраны школ и садов.