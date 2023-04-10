В Киеве усилят охрану учебных заведений

Более 450 столичных учебных заведений обеспечат усиленными мерами безопасности. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Соответствующее соглашение было подписано Департаментом образования и науки, Департаментом муниципальной безопасности, коммунальной организацией "Муниципальная охрана" и Управлением полиции охраны в Киеве.

В рамках программы "Защитник Киева" планируют закупать необходимую технику и набрать дополнительный персонал для охраны школ и садов.

“Учитывая, что с каждым днем в образовательные учреждения Киева возвращается все больше детей, мы уже сейчас обеспечим их безопасное пребывание в зданиях и на прилегающих территориях. Кроме того, благодаря внешнему видеонаблюдению будут обеспечены дополнительные меры охраны и для территорий вокруг образовательных зданий, что также важно для безопасности всего города”, – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В случае срабатывания тревожной кнопки в образовательных учреждениях по вызову будут выезжать "Муниципальная охрана" и полицейские.

Напомним, в апреле 2023 года правительство одобрило Концепцию безопасности учебных заведений, которая предусматривает, в частности, изменение подходов к охране и пожарной безопасности.

Речь идет не только о развитии современных укрытий: концепция также предусматривает новые подходы к пожарной безопасности, охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, новые подходы к пропускному режиму, видеонаблюдение, инклюзивность.

Премьер отметил, что в текущем году предусмотрено 1,5 миллиарда гривен субвенции регионам на обустройство в школах качественных укрытий.

Отметим, что 30 января 2023 после долгих зимних каникул в столичных школах возобновили учебный процесс. В КГГА также решили, что в школах Киева обучение будет продолжаться только в светлое время суток.

С сентября 2022 года обучение возобновили в школах, снабженных хранилищами.

В июле 2022 года представители ГСЧС заявили, что по состоянию на 21 июля только 11% учебных заведений имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты.