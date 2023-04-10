У Києві посилять охорону навчальних закладів

Понад 450 столичних закладів освіти забезпечать посиленими заходами безпеки. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Відповідну угоду підписали Департамент освіти та науки, Департамент муніципальної безпеки, комунальна організація "Муніципальна охорона" та Управління поліції охорони у Києві.

У рамках програми «Захисник Києва» планують закупати необхідну техніку та набрати додатковий персонал для охорони шкіл і садочків.

“Враховуючи, що з кожним днем до освітніх закладів Києва повертається все більше дітей, ми маємо вже зараз забезпечити їх безпечне перебування в будівлях і на прилеглих територіях. Крім того, завдяки зовнішньому відеонагляду будуть забезпечені додаткові заходи охорони і для територій навколо освітянських будівель, що також є важливим для безпеки всього міста”, – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У разі спрацювання тривожної кнопки в освітніх закладах на виклик виїжджатимуть "Муніципальна охорона" і поліцейські.

Нагадаємо, у квітні 2023 року уряд схвалив Концепцію безпеки закладів освіти, що передбачає, зокрема, зміну підходів до охорони та пожежної безпеки.

Мова йде не лише про розбудову сучасних укриттів: концепція також передбачає нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності.

Прем’єр зазначив, що цьогоріч передбачено 1,5 мільярда гривень субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів.

Зазначимо, що 30 січня 2023 року після тривалих зимових канікул в столичних школах відновили навчальний процес. В КМДА також вирішили, що у школах Києва навчання триватиме лише у світлий час доби.

З вересня 2022 року навчання відновили в школах, які забезпечені сховищами.

У липні 2022 року представники ДСНС заявили, що станом на 21 липня лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту.