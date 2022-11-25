Школи у Києві працюватимуть лише у світлий час доби

Навчання лише у світлий час доби у школах Києва розпочинається з 28 листопада. Такий режим роботи дозволить школам менше залежати від графіків вимкнень світла.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Із 28 листопада навчання в школах в офлайн та в онлайн режимах буде починатись та закінчуватись у світловий проміжок дня: з 09:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.

Щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії, місто вводить цей режим як мінімум до початку зимових канікул.

Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні.

"Ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці – обов’язкове", - підкреслюють в КМДА.

Також для учнів початкових класів після уроків працюватимуть групи подовженого дня.

Нагадаємо, зимові канікули у школах Києва розпочнуться 26 грудня і триватимуть місяць - до 27 січня. Навчальний рік триватиме до 1 липня.