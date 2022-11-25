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Школы в Киеве будут работать только в светлое время суток
Учеба только в светлое время суток в школах Киева начинается с 28 ноября.
Такой режим работы позволит школам меньше зависеть от графиков отключения света.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"С 28 ноября обучение в школах в оффлайн и онлайн режимах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня: с 09:00 до 16:00", - говорится в сообщении.
Чтобы максимально снизить зависимость школ от отключений электроэнергии, город вводит этот режим как минимум до начала зимних каникул.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Какой график обучения будет в следующем году, будет решаться уже в январе.
"Те учащиеся, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому обработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и электронной почтой. Повторение пройденного на следующем уроке обязательно", - подчеркивают в КГГА.
Также для учащихся начальных классов после уроков будут работать группы продленного дня.
Напомним, зимние каникулы в школах Киева начнутся 26 декабря и продлятся месяц – до 27 января. Учебный год продлится до 1 июля.