Зимові канікули у школах Києва розпочнуться за графіком і триватимуть місяць

Зимові канікули у школах Києва розпочнуться 26 грудня і триватимуть місяць - до 27 січня. Навчальний рік триватиме до 1 липня.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць - до 27 січня 2023 року. У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення", - зазначив він.

За його словами, вчителі за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку.

Крім того, Кличко повідомив, що у випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.

"Навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня - відповідно до закону", - додав він.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві розпочався 20 жовтня, усі будівлі почали підключати до системи теплопостачання за технологічним графіком.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав киян запасатись теплими речами та ковдрами.

Крім того, у Київській міській державній адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів.