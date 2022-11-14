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Зимові канікули у школах Києва розпочнуться за графіком і триватимуть місяць
Зимові канікули у школах Києва розпочнуться 26 грудня і триватимуть місяць - до 27 січня. Навчальний рік триватиме до 1 липня.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Зимові канікули в столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць - до 27 січня 2023 року. У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення", - зазначив він.
За його словами, вчителі за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, Кличко повідомив, що у випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.
"Навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня - відповідно до закону", - додав він.
Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві розпочався 20 жовтня, усі будівлі почали підключати до системи теплопостачання за технологічним графіком.
При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав киян запасатись теплими речами та ковдрами.
Крім того, у Київській міській державній адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів.