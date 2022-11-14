- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Зимние каникулы в школах Киева начнутся по графику и продлятся месяц
Зимние каникулы в школах Киева начнутся 26 декабря и продлятся месяц – до 27 января. Учебный год продлится до 1 июля.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Зимние каникулы в столичных школах начнутся по графику - с 26 декабря 2022 года. Но продлятся месяц - до 27 января 2023 года. В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления", - отметил он.
По его словам, учителя по желанию могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, Кличко сообщил, что в случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.
"Учебный год продлится в столичных школах до 1 июля - согласно закону", - добавил он.
Напомним, отопительный сезон в Киеве начался 20 октября, все здания начали подключать к системе теплоснабжения по технологическому графику.
При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.
Кроме того, в Киевской городской государственной администрации подтвердили, что есть вероятность того, что зимой в столице в многоэтажных домах будут отключать отопление на несколько дней.