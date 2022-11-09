"Не заплатили коммуналку:" два комитета Рады остались без отопления

Здание, где находятся два комитета Верховной Рады, все еще не подключили к отоплению и может вообще остаться без тепла зимой. Об этом 9 ноября сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Так, без тепла в отопительный сезоне-2022/23 могут остаться комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и комитет налогов и финансов. Эти два комитета делят одно здание на улице Липская (Киев), которое до сих пор не подключено к отоплению из-за долгов за коммунальные услуги.

"Будем теперь греться интенсивной работой и обсуждением тем, насколько государство эффективный собственник. Или где-то в январе проведу круглый стол офлайн на эту тему в здании комитета", - отметил Железняк.

Напомним, отопительный сезон в Киеве начался 20 октября, все здания начали подключать к системе теплоснабжения по технологическому графику.

При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами. Экспредседатель "Нафтогаза" Юрий Витренко также посоветовал украинцам запастись теплыми одеялами и одеждой, и отметил, что эта зима будет для Украинцев самой холодной.

Кроме того, в Киевской городской государственной администрации подтвердили, что есть вероятность того, что зимой в столице в многоэтажных домах будут отключать отопление на несколько дней.