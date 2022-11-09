"Не заплатили комуналку:" два комітети Ради залишилися без опалення

Будівлю, де розміщені два комітети Верховної Ради, все ще не підключили до опалення і може взагалі лишитися без тепла взимку. Про це 9 листопада повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Так, без тепла в опалювальному сезоні-2022/23 можуть лишитися комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг і комітет податків та фінансів. Ці два комітети ділять одну будівлю на вулиці Липська (Київ), яка досі не підключена до опалення через борги за комунальні послуги.

"Будемо тепер грітися інтенсивною роботою і обговоренням тематики, наскільки держава ефективний власник. Або десь у січні проведу круглий стіл офлайн на цю тему в будівлі комітету", — зазначив Железняк.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві розпочався 20 жовтня, усі будівлі почали підключати до системи теплопостачання за технологічним графіком.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав киян запасатись теплими речами та ковдрами. Ексголова "Нафтогазу" Юрій Вітренко також порадив українцям запастися теплими ковдрами та одягом, та зауважив що ця зима буде для Українців найхолоднішою.

Крім того, у Київській міській державній адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів.