В Києві більшість школярів повертається за парти, – КМДА

В столичних школах відновлять навчальний процес з 30 січня після тривалих зимових канікул. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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У 97% столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі. Тобто діти будуть навчатися і онлайн, і офлайн. За шкільні парти повернуться близько 117 тисяч дітей.

У КМДА наголошують, що придатне укриття — обов'язкова вимога для відновлення навчального процесу в режимі офлайн.

За час, доки діти були на зимових канікулах, у навчальних закладах проводились додаткові роботи із впорядкування укриттів. Наразі кількість місць в укриттях збільшилася на 42 тисячі — до 189 000.

"Перевірили також готовність навчальних закладів до другого семестру. Особливо звертали увагу на пошкоджені під час повітряних атак школи. Вони готові приймати учнів: опалення підключене, персонал проінструктовано на випадок нових небезпек. Крім того, провели роботи, які мають забезпечити якісне і безперебійне підключення до інтернету", — додали в КМДА.

Нагадаємо, зимові канікули у школах Києва розпочнуться 26 грудня. Водночас навчальний рік триватиме до 1 липня.

В КМДА також вирішили, що у школах Києва навчання триватиме лише у світлий час доби.