МОН скасує ДПА у 2023 році

Міністерство освіти і науки України підготувало наказ № 19 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році". Документ надіслали до Міністерства юстиції України для проведення державної реєстрації.

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Про це повідомила пресслужба відомства.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Уточнюється, що порядок проведення ДПА визначено наказом МОН від 07 грудня 2018 року № 1369.

Зазначається, що саме МОН щороку встановлює перелік навчальних предметів, з яких проводиться атестація, а також форму її проведення. Тому відомство вирішувало питання щодо доцільності ДПА в 2023 році, враховуючи ситуацію в країні.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала проведення у 2022 році державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування. Натомість був національний мультипредметний тест.

Вимоги до абітурієнтів також пом'якшують. Так, Міністерство охорони здоров'я вирішило скасувати підвищені вимоги до мінімального значення кількості балів для зарахування до медичних вишів. Більше того, "поріг", який необхідно подолати, щоби вступити до медвузу, знизили до 100 балів.

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