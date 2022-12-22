В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету

Команда українських розробників з віртуальної школи Unicorn School створили перший у світі мобільний застосунок для смартфонів та планшетів, що дозволяє продовжувати навчатись навіть під час блекауту.

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Довготривалий карантин та війна зробили вже звичним дистанційне шкільне навчання дітей. З усіма його плюсами та мінусами. Але через постійні відключення світла і як наслідок відключення інтернету в усіх регіонах України, що значно почастішали, стає неможливою навіть така форма отримання освіти. Але кмітливість, підприємливість та незламність українців, здавалось би у безвихідних ситуаціях, вже не раз дивувала не тільки самих українців, але й увесь світ.

Так, команда українських розробників з віртуальної школи Unicorn School знайшли вихід та створили перший у світі мобільний застосунок для смартфонів та планшетів, що дозволяє продовжувати навчатись навіть під час блекауту.

Завдяки функції розумного завантаження навчальний матеріал з усіх предметів кожного дня дистанційно завантажується вчителями прямо в пристрій, а дитина має змогу вже в додатку вчити уроки, навіть без світла та інтернету. А також виконувати домашні завдання в додатку, який автоматично відправить їх на перевірку вчителю одразу ж при відновленні звʼязку з інтернетом.

При цьому в учня залишається доступ до підручників та понад 17 000 інших методичних матеріалів. Дитина в залежності від ситуації може обрати який предмети вчити саме зараз, не привʼязуючись до розкладу, а після кожного пройденого уроку є перевіркові завдання.

Крім того, навчання в застосунку школи Unicorn проходить у форматі комп'ютерної гри, замість нудного сидіння в класі або Зумі, де учень стає головним героєм з персональним аватаром – лицарем чи принцесою у казковому онлайн-королівстві. Уроки оформлені в ігровому стилі з візуалізацією кожного предмета.

Ця методика класичної освіти в поєднанні із захоплюючим гейміфікованим підходом, що полягає в розумінні мотивації як рушійної сили в освіті дитини. До звичайних оцінок учень отримує чарівні кристали, золоті монети, кубки та інші нагороди, які дозволять “прокачати” свого аватара та перейти на наступний рівень – отримати доступ до наступного рівні гри – нової теми навчальної програми. Все це мотивує дитину на отримання саме знань, а не оцінок. Батьки при цьому отримують детальну статистику, як за часом навчання, так і за його ефективністю та результативністю, а також зворотний зв'язок від викладачів.

Навчання учнів з 5 по 11 класи проходить за ліцензією та програмою яка відповідає всім вимогам Міністерства Освіти та Науки України. Учнів готують до складання ДПА та ЗНО, а в разі успіху вони отримують атестат державного зразка.

Методика освіти школярів у Unicorn School була розроблена групою педагогів найвищої кваліфікації, кандидатами та докторами наук, доцентами, призерами конкурсу “Вчитель року” на чолі з доктором педагогічних наук та засновником Комп'ютерної Академії IT STEP Дмитром Корчевським.

Завантажити застосунок та зареєструвати дитину в школі можна для платформ IOS та Android на сайті розробників.

Нагадаємо, зимові канікули у школах Києва розпочнуться 26 грудня і триватимуть місяць - до 27 січня. Навчальний рік триватиме до 1 липня.