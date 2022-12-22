В Украине появилось мобильное приложение для обучения детей без света и интернета

Команда украинских разработчиков из виртуальной школы Unicorn School создала первое в мире мобильное приложение для смартфонов и планшетов, что позволяет продолжать учиться даже во время блекаута.

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Долговременный карантин и война сделали уже привычным дистанционное школьное обучение детей. Со всеми его достоинствами и минусами. Но из-за участившихся постоянных отключений света и как следствия отключения интернета во всех регионах Украины становится невозможной даже такая форма получения образования.

Поэтому команда украинских разработчиков из виртуальной школы Unicorn School нашли выход и создали первое в мире мобильное приложение для смартфонов и планшетов, что позволяет продолжать учиться даже во время блекаута.

Благодаря функции разумной загрузки учебный материал по всем предметам ежедневно загружается учителями прямо в устройство, а ребенок имеет возможность уже в приложении учить уроки, даже без света и интернета. А также выполнять домашние задания в приложении, которое автоматически отправит их на проверку учителю сразу же при возобновлении связи с Интернетом.

При этом у учащегося остается доступ к учебникам и более 17 000 других методических материалов. Ребенок в зависимости от ситуации может выбрать какие предметы учить именно сейчас, не привязываясь к расписанию, а после каждого пройденного урока есть проверочные задачи.

Кроме того, обучение в приложении школы Unicorn проходит в формате компьютерной игры, вместо скучного сиденья в классе или Зуме, где учащийся становится главным героем с персональным аватаром – рыцарем или принцессой в сказочном онлайн-королевстве. Уроки оформлены в игровом стиле с визуализацией каждого предмета.

Эта методика классического образования в сочетании с увлекательным геймифицированным подходом, заключающаяся в понимании мотивации как движущей силы в образовании ребенка. К обычным оценкам учащийся получает волшебные кристаллы, золотые монеты, кубки и другие награды, которые позволят "прокачать" своего аватара и перейти на следующий уровень - получить доступ к следующему уровню игры - новой теме учебной программы. Все это мотивирует ребенка к получению именно знаний, а не оценок. Родители при этом получают подробную статистику, как по времени обучения, так и по его эффективности и результативности, а также обратную связь от преподавателей.

Обучение учащихся с 5 по 11 классы проходит по лицензии и программе, отвечающей всем требованиям Министерства Образования и Науки Украины. Методика образования школьников Unicorn School была разработана группой педагогов высшей квалификации, кандидатами и докторами наук, доцентами, призерами конкурса "Учитель года" во главе с доктором педагогических наук и основателем Компьютерной Академии IT STEP Дмитрием Корчевским.

Загрузить приложение и зарегистрировать ребенка в школе можно для платформ IOS и Android на сайте разработчиков .

Напомним, зимние каникулы в школах Киева начнутся 26 декабря и продлятся месяц – до 27 января. Учебный год продлится до 1 июля.