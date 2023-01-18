Минобразования отменит ГИА (ДПА) в 2023 году

Министерство образования и науки Украины подготовило приказ № 19 "Об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования, в 2022/2023 учебном году". Документ направили в Министерство юстиции Украины для проведения государственной регистрации.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Приказ вступит в силу со дня его официального опубликования . Уточняется, что порядок проведения ГНА (ДПА) определен приказом Минобразования от 07 декабря 2018 № 1369.

Отмечается, что именно Минобразования ежегодно устанавливает перечень учебных предметов, по которым проводится аттестация, а также форму ее проведения. Поэтому ведомство решало вопрос о целесообразности ГНА в 2023 году, учитывая ситуацию в стране.

Напомним, Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания. Вместо этого был национальный мультипредметный тест.

Требования к поступающим также смягчают. Так, Министерство здравоохранения решило отменить повышенные требования к минимальному значению количества баллов для зачисления в медицинские вузы. Более того, порог, который необходимо преодолеть, чтобы поступить в медвуз, снизили до 100 баллов.

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