В Киеве большинство школьников возвращается за парты – КГГА

В столичных школах возобновят учебный процесс с 30 января после продолжительных зимних каникул. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В 97% столичных школ, имеющих укрытие, возобновят обучение в смешанном формате. То есть дети будут учиться и онлайн, и офлайн. За школьные парты вернутся около 117 тысяч детей.

В КГГА подчеркивают, что подходящее укрытие — обязательное требование для возобновления учебного процесса в режиме офлайн.

За время, пока дети были на зимних каникулах, в учебных заведениях проводились дополнительные работы по упорядочению укрытий. Количество мест в укрытиях увеличилось на 42 тысячи — до 189 000.

"Проверили также готовность учебных заведений ко второму семестру. Особо обращали внимание на поврежденные во время воздушных атак школы. Они готовы принимать учащихся: отопление подключено, персонал проинструктирован на случай новых опасностей. Кроме того, провели работы, которые должны обеспечить качественное и бесперебойное подключение к интернету", - добавили в КГГА.

Напомним, зимние каникулы в школах Киева начнутся 26 декабря. В то же время учебный год продлится до 1 июля.

В КГГА также решили, что в школах Киева обучение будет продолжаться только в светлое время.