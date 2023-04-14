Лисовой объяснил, почему считает правильным сокращать число предметов в школе

Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что количество предметов в школе нужно уменьшать из-за чрезмерной перегрузки детей существующими программами образования. Об этом он написал на своей странице в Facebook в рамках “обсуждения количества предметов, которые изучают школьники сегодня в Украине”.

"Два года ковида и год полномасштабного вторжения. Нагрузка на ребенка очень высока: и психологическая, и умственная. Это и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать упущенное", - указал он.

По его словам, сейчас в 7-9-м классах дети имеют около 20 предметов, и такое количество их сложно усвоить и без наличия стресса и перехода на онлайн-обучение (при отсутствии к тому же иногда гаджетов и адаптированных учебных программ).

"А в наших условиях – это на грани возможностей. Поэтому в итоге дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные. Это я вижу и как отец, и долгое время наблюдал как директор Малой академии наук", - отметил министр.

Лесной резюмировал, что фактически вопрос стоит не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированы учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю отработку, в какой форме происходит обучение.

"По закону "Об образовании" 2017 года, в старшей профильной школе, начиная с 2027 года, дети смогут выбирать направление, по которому они хотят учиться. Соответственно, это должно изменить подход с мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику или школьнице", – добавил он.

Отметим, что также Лисовой выступает за возвращение образования в оффлайн, называя это одной из важнейших задач, но указывая, что основным фактором должна все же быть безопасность условий обучения.

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