Оксен Лисовой планирует переводить школьников на оффлайн образование

Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что вывод образования в оффлайн на сегодняшний день является одной из важнейших задач, но несмотря на это, основным фактором все же остаются безопасные условия обучения.

"Онлайновое обучение, даже если оно качественное, оно выпускает огромные сегменты, важные для формирования личности. В частности, социализация, общение, развитие мягких навыков. Поэтому, прежде всего, стремимся вывести в аудиторное обучение максимальное количество детей, где это возможно", – сказал он в комментарии ТСН.

Министр не исключает важное значение онлайн-обучения, особенно в тех местах, где получать образование по другому у детей нет возможности. По его мнению, организация качественного онлайн-обучения должна проходить в прифронтовых территориях, где по причинам опасности ученики не могут посещать школу и для тех детей, которые выехали за границу, но продолжают обучение в украинских школах.

"По разным данным, от полумиллиона до миллиона детей есть за границей. Обучаются они в местных школах, но при этом хотят получить украинские аттестаты и свидетельства о законченном базовом образовании. Они учатся парально в украинских школах", - подчеркнул он.

Лисовой подчеркнул, что таким учащимся нужно максимально упростить обучение и оставить уникальные предметы.

Он также считает, что количество учебных дисциплин в украинских школах должно быть рациональным, и оно должно быть не увеличено, а уменьшено.