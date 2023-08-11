В Украине вводят новую форму обучения для школьников, находящихся за границей: что известно

Кабинет министров на заседании 11 августа принял решение о введении новой формы обучения в выбранных дистанционных школах в каждой области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По этой форме обучения ученики, которые находятся за границей, смогут изучать только украинский компонент школьной программы, а остальные предметы будут учить в школах стран, где находятся. Эту часть обучения им зачислят автоматически.

"Понимаем, что тянуть две школы тяжело, поэтому будем максимально способствовать и помогать. Компонент украинской школы будет 6-8 часов в неделю", - отметил он.

Также он назвал три ключевых вызова, стоящих перед государством перед началом нового учебного года:

первый вызов – это безопасность. Сейчас 68% образовательных учреждений имеют укрытия разного типа и это позволяет разместить там 4,7 млн учащихся и учителей;

второй вызов – это доступность образования. 300 тыс. детей по всей стране нуждаются в подвозе к школам;

третий вызов – это обучение украинцев за границей, ведь около миллиона детей сейчас за пределами Украины. Для этого и вводится новая форма обучения.

Какие реформы ждут образовательную отрасль

Министр образования Украины Оксен Лисовой сообщал, что в настоящее время с экспертами обсуждается комплекс реформ образовательной отрасли. Также для организации дошкольных учебных заведений откроют доступ частной инициативе и ускорят обучение профессии воспитателя.

Что касается среднего школьного образования, то правительство выделило 1,5 млрд грн. для закупки необходимого оборудования, чтобы и дальше развивать проект "новой украинской школы".

Привычную всем "11-летку" также трансформируют. После 9-го класса дети могут продолжить обучение в академическом лицее или в профессиональном колледже. Такое обучение будет продолжаться еще три года.

Относительно того, в каком формате будет проходить обучение, Лисовой отмечал, что министерство должно обеспечить все условия безопасности для тех школ, в которых желают перейти на очное обучение.

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