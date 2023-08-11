В Україні запроваджують нову форму навчання для школярів, які перебувають за кордоном: що відомо

Кабінет міністрів на засіданні 11 серпня ухвалив рішення запровадити нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За цією формою навчання учні, які знаходяться за кордоном, зможуть вивчати лише український компонент шкільної програми, а решту предметів будуть опановувати в школах країн, де перебувають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично.

"Розуміємо, що тягнути дві школи важко, тому будемо тут максимально сприяти й допомагати. Компонент української школи буде 6-8 годин на тиждень", - зазначив він.

Також він назвав три ключові виклики, які стоять перед державою перед початком нового навчального року:

перший виклик – це безпека. Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу і це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів;

другий виклик – це доступність освіти. 300 тис. дітей по всій країні потребують підвезення до шкіл;

третій виклик – це навчання українців за кордоном, адже близько мільйона дітей зараз за межами України. Для цього і вводять нову форму навчання.

Які реформи чекають на освітню галузь

Міністр освіти України Оксен Лісовий повідомляв, що наразі з експертами обговорюється комплекс реформ освітньої галузі. Зокрема, для організації дошкільних навчальних закладів відкриють доступ приватній ініціативі та пришвидшать навчання професії вихователя.

Що стосується середньої шкільної освіти, то тут уряд виділив 1,5 млрд грн. для закупівлі необхідного обладнання, щоб і надалі розвивати проект "нової української школи".

Звичну всім "11-річку" також трансформують. Після 9-го класу діти можуть продовжити навчання в академічному ліцеї або в професійному коледжі. Таке навчання триватиме ще три роки.

Щодо того, у якому форматі відбуватиметься навчання, Лісовий наголошував, що міністерство повинно забезпечити всі безпекові умови для тих шкіл, у яких бажають перейти на очне навчання.

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