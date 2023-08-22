В Киеве определились с графиком учебного года для школьников: когда будут каникулы

В киевских школах учебный год продлится с 1 сентября по 31 мая, а компенсаторные занятия и аттестация – до 28 июня 2024 года.

Об этом 22 августа сообщила пресс-служба КГГА.

Учебный год 2023/24 в Киеве – семестры и каникулы

I семестр начнется с 1 сентября и продлится до 22 декабря 2023 года, II семестр – с 8 января по 31 мая 2024 года. Осенью киевские школьники уйдут на каникулы с 23 и будут отдыхать до 29 октября, зимой – с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, весной – с 25 по 31 марта.

Первоклассники получат дополнительные недельные каникулы – с 19 по 25 февраля.

Формат обучения в киевских школах

Каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно, как будут учиться дети. На заседаниях педагогических советов с учетом норм безопасности и пожеланий родителей учащихся должны принять решение о введении очного, дистанционного или смешанного форматов обучения.

"Перед тем, как определяться с форматом обучения, должны быть учтены технические возможности укрытий, которые находятся непосредственно в учебном заведении или в пешей доступности к нему. Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия. Конечно, мы просим. по возможности отдавать предпочтение именно очной учебе", – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Для школьников, находящихся за границей, в Украине была введена новая форма обучения.

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