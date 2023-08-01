Беларусь договаривается с Ираном о производстве дронов – ISW

Иран и Белорусь углубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России в Украине. Минск пытается заключить контракт на производство дронов-камикадзе Shahed в Гомельской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин прибыл в Иран 31 июля и встретился со своим коллегой, министром обороны Ирана Мохаммадом Резой Аштиани для подписания меморандума о взаимопонимании и плане двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

ISW отмечает, что в должности министра обороны Ирана Аштиани отвечает за ведение переговоров о купле-продаже военной техники.

"Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали соглашения с оружием во время встречи. Возможно, Беларусь также пыталась заключить соглашение по производству иранских дронов Shahed на территории Беларуси после первых сообщений о том, что Иран пытался превратить завод в Гомельской области Беларуси в завод по производству Shahed ", – подчеркивают в ISW.

Иранские дроны в войне против Украины

Самой главной военной покупкой России в Иране стали беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину. О первом их применении российскими оккупантами стало известно в сентябре 2022 года.

Поэтому отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. Осенью 2022 года МИД Украины лишило аккредитации иранского посла. А СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранского оружия в РФ.

Отметим, сотрудничество между Россией и Ираном активизировалось после того, как РФ попала под западные санкции из-за агрессии в Украине. В обмен на иранские дроны Россия помогает Ирану получить кибероружие, в частности расширенные возможности цифрового наблюдения.

Тегеран также согласился предоставить Москве ракеты малой дальности и отправил танку и артиллерийские снаряды в поле боя.

Украина, США, Франция, Великобритания и Албания выступили с совместным заявлением с призывом к генсеку ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.