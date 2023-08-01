Білорусь домовляється з Іраном про виробництво дронів – ISW

Іран та Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні. Мінськ намагається укласти контракт на виробництво дронів-камікадзе Shahed у Гомельській області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін прибув до Ірану 31 липня і зустрівся зі своїм колегою, міністром оборони Ірану Мохаммадом Резою Аштіані, для підписання меморандуму про взаєморозуміння та плану двостороннього військового співробітництва на 2023 рік.

ISW зауважує, що на посаді міністра оборони Ірану Аштіані відповідає за ведення переговорів про купівлю-продаж військової техніки.

"Хренін і Аштіані, ймовірно, обговорювали угоди зі зброєю під час зустрічі. Можливо, Білорусь також намагалася укласти угоду щодо виробництва іранських дронів Shahed на території Білорусі після перших повідомлень про те, що Іран намагався перетворити завод у Гомельській області Білорусі на завод з виробництва Shahed", – підкреслюють в ISW.

Іранські дрони у війні проти України

Найголовнішою військовою покупкою Росії в Ірані стали безпілотники Shahed, якими країна-агресорка атакує Україну. Про перше їх застосування російськими окупантами стало відомо у вересні 2022 року.

Через це відносини України та Ірану досить напружені. Восени 2022 року МЗС України позбавило акредитації іранського посла. А СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранської зброї в РФ.

Зауважимо, співпраця між Росією та Іраном активізувалася після того, як РФ потрапила під західні санкції через агресію в Україні. В обмін на іранські дрони Росія допомагає Ірану отримати кіберзброю, зокрема, розширені можливості цифрового спостереження.

Тегеран також погодився надати Москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.

Україна, США, Франція, Велика Британія та Албанія виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.