В ISW пояснили, чому в РФ замовчують удар ЗСУ по Чонгарському мосту

Російські військові блогери та пропагандисти мовчать про удар Збройних сил України по Чонгарському мосту, який сполучає материкову Україну з окупованим Кримом, так як російська влада наказала їм обходити "незручні" теми.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що відсутність реакції російських блогерів на український удар на мосту через Чонгар є помітним переломом у російських репортажах про війну в Україні та може свідчити про те, що Кремль наказав російським пропагандистам утримуватися від висвітлення певних тем.

В ISW нагадують, що Збройні сили України 29 липня повідомили про успішний удар українських військ по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкой-Мелітополь) між окупованим Кримом та окупованою Херсонською областю.

При цьому експерти ISW не спостерігали жодної дискусії російських блогерів та пропагандистів щодо українського удару. Натомість в російських ЗМІ просували заяву голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо про те, що російські війська перехопили 12 українських крилатих ракет Strom Shadow, націлених на міст.

Єдиним іншим російським джерелом, яке прокоментувало ці удари, був місцевий російський телеграм-канал, який поширив заяви російських туристів у цьому районі про те, що міст закрито для руху.

"Російські пропагандисти відреагували на український удар на мосту через Чонгар 22 червня масовим обуренням і занепокоєнням, а російські військові блогери регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці", - зауважують експерти.

Вони нагадують, що міст Чонгар є помітним вузьким місцем уздовж важливої російської наземної лінії логістики, і дуже малоймовірно, що російські блогери добровільно проігнорували б успішний або невдалий український удар по мосту.

Експерти ISW припускають, що вибрані російські блогери формують своє висвітлення війни в Україні на користь кремлівських наративів через страх покарання російською владою після арешту військового злочинця Ігоря Гіркіна.

"Загальний страх перед покаранням Кремля навряд чи призвів би до такої майже повсюдної відсутності висвітлення важливої події, і більш імовірно, що причиною цього стала конкретна вказівка Кремля не висвітлювати перебої в роботі критично важливих наземних ліній логістики", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. За повідомленням окупантів, "прилетіли" ракети Storm Shadow.

Пошкодження мосту тоді стало великою перешкодою для руху вантажних автомобілів і транспортних засобів. Це значно ускладнило переміщення військової техніки та боєприпасів для російських військових формувань, які розташовані на півдні України.