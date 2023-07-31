В ISW объяснили, почему в РФ умалчивают удар ВСУ по Чонгарскому мосту

Российские военные блоггеры и пропагандисты молчат об ударе Вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту, соединяющему материковую Украину с оккупированным Крымом, так как российские власти приказали им обходить "неудобные" темы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что отсутствие реакции российских блогеров на украинский удар на мосту через Чонгар является заметным переломом в российских репортажах о войне в Украине и может свидетельствовать о том, что Кремль отдал приказ российским пропагандистам воздерживаться от освещения определенных тем.

В ISW напоминают, что Вооруженные силы Украины 29 июля сообщили об успешном ударе украинских войск по мосту Чонгар на трассе М-18 (Джанкой-Мелитополь) между оккупированным Крымом и оккупированной Херсонской областью.

При этом эксперты ISW не наблюдали ни одной дискуссии российских блоггеров и пропагандистов по поводу украинского удара. В российских СМИ продвигали заявление главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо о том, что российские войска перехватили 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow, нацеленных на мост.

Единственным другим российским источником, прокомментировавшим эти удары, был местный российский телеграмм-канал, распространивший заявления российских туристов в этом районе о том, что мост закрыт для движения.

"Российские пропагандисты отреагировали на украинский удар на мосту через Чонгар 22 июня массовым возмущением и беспокойством, а российские военные блоггеры регулярно комментируют как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике", - отмечают эксперты.

Они напоминают, что мост Чонгар является узким узким местом вдоль важной российской наземной линии логистики, и очень маловероятно, что российские блоггеры добровольно проигнорировали бы успешный или неудачный украинский удар по мосту.

Эксперты ISW предполагают, что избранные российские блоггеры формируют свое освещение войны в Украине в пользу кремлевских нарративов из-за страха наказания российскими властями после ареста военного преступника Игоря Гиркина.

"Общий страх перед наказанием Кремля вряд ли бы привел к такому почти повсеместному отсутствию освещения важного события, и более вероятно, что причиной тому стало конкретное указание Кремля не освещать перебои в работе критически важных наземных линий логистики", - подытожили аналитики.

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow.

Повреждение моста стало большим препятствием для движения грузовых автомобилей и транспортных средств. Это значительно усложнило перемещение военной техники и боеприпасов для российских военных формирований на юге Украины.