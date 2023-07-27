ISW считает, что Россия не сможет осуществить полную блокаду Украины в Черном море

России вряд ли сможет пойти на полную блокаду Украины в Черном море, поскольку боится спровоцировать военный конфликт с другими странами. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 26 июля.

По словам аналитиков, полная блокада означала бы, что российские войска могли бы обстреливать все суда, пытающиеся добраться до Украины.

Однако Россия вряд ли попытается осуществить такую блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с причерноморскими странами, включая Румынию, Болгарию и Турцию, которые являются членами НАТО.

"Текущая позиция РФ в Черном море, скорее всего, свидетельствует о том, что Россия ставит условия для обыска гражданских и коммерческих суден, в то же время претендуя на блокаду как средство получения дополнительного влияния", – отметили в ISW.

Выход РФ из зерновой сделки: угрозы в Черном море

17 июля истек срок действия зернового соглашения, которое было направленно на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия. В тот же день в Кремле объявили о прекращении участия в инициативе.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за продолжение работы коридора без РФ и направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с соответствующим предложением. Он считает, что обеспечить функционирование коридора можно в трехстороннем формате.

В свою очередь Министерство обороны России заявляло, что с 20 июля корабли, идущие в украинские порты, будут "рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", а страны их флагов "будут считаться вовлеченными в конфликт" на стороне Украины.

А разведка Великобритании сообщила 26 июля, что после выхода России из зернового соглашения Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию и, вероятно, готовится к действиям по блокаде Украины.

В тот же день украинский Military Media Center проинформировал, что вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. В частности, россияне отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. По данным центра, оккупанты практикуют поражение гражданских суден, которые будут направляться в и из портов Украины.