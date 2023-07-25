Международная морская организация призвала РФ прекратить угрозы судоходству в Черном море

Международная морская организация, являющаяся специализированным учреждением ООН, призвала Россию обеспечить безопасность судоходства в Черном море и воздерживаться от угроз поставкам товаров первой необходимости. Как говорится в сообщении ММО от 25 июля, соответствующее заявление было принято на 129-й сессии ее совета, проходившей 17-21 июля.

Отмечается, что совету была представлена обновленная информация о ситуации с моряками и судоходством в Черном и Азовском морях, а также о срыве Черноморской зерновой инициативы. Он принял к сведению предоставленную информацию и комментарии, сделанные делегациями на пленарном заседании, "выразив глубокое сожаление" по поводу срыва "зерновой сделки".

"Совет повторил требование к РФ прекратить свою незаконную деятельность, обеспечить безопасность и благополучие моряков, безопасность международного судоходства и морской среды во всех затронутых районах; и соблюдать свои обязательства по соответствующим международным договорам", - говорится в сообщении.

Также ММО призвала РФ воздерживаться от угроз международным цепочкам поставок, которые поддерживают другие страны и обеспечивают население Украины продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости.

Организация приветствовала постоянную поддержку генеральным секретарем усилий ООН по поиску решений, а также усилия самой Украины, направленные на восстановление безопасного судоходства в северо-западной части Черного моря, что имеет решающее значение для глобальный цепочек поставок и предотвращения глобального продовольственного кризиса.

"Совет вновь призвал все стороны стремиться к урегулированию кризиса посредством мирного диалога и дипломатических каналов и работать вместе для обеспечения устойчивости и непрерывности международных цепочек поставок", - добавляют в ММО.

Среди прочего совет также согласовал назначение на четыре года с 1 января 2024 года генсеком организации Арсенио Антонио Домингеса Веласко (Панама). Решение еще подлежит утверждению ассамблеей ММО, которая собирается на свою 33-ю сессию с 27 ноября по 6 декабря.

Помимо этого, организация настоятельно призвала Северную Корею прекратить "незаконные и необъявленные пуски баллистических ракет по международным морским путям". Судя по тому, что совет ММО собирался раньше, его реакция касается еще прошлых запусков, произведенных 12-13 июля.

При этом 25 июля КНДР произвела уже новый запуск двух баллистических ракет малой дальности. Сообщалось, что он был совершен из района Пхеньяна: ракеты, пролетев около 400 километров, упали в Японское море у восточного побережья Корейского полуострова. Примечательно при этом, что во вторник в эту страну прибыл с визитом министр обороны России Сергей Шойгу.

Напомним, что из-за выхода России из Черноморской зерновой инициативы работа портов на побережье Черного моря, которые были в ней задействованы, фактически заблокирована. Более того, после выхода из соглашения, срок действия которого истек после 17 июля, армия РФ принялась наносить ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска.

До этого из-за ограниченности возможностей "зернового коридора" Украина активно использовала для экспорта и порты на Дунае, вышедшие благодаря этому на рекордные показатели грузооборота, однако 24 июля Россия впервые нанесла удары и по этой инфраструктуре: ударными дронами был атакован порт Рени, находящийся в считанных километрах от одного из крупнейших городов Румынии Галаца.