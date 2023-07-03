Пошкодження Чонгарського мосту погіршило логістику російських військ - Гуменюк

Пошкодження Чонгарського мосту, що з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою Україною, вже почало негативно впливати на логістику російських військ на півдні України.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

За словами Гуменюк, шляхи постачання армії РФ стали довшими й небезпечнішими. Альтернативні, коротші маршрути, зокрема ті, що проходять біля Армянська, пролягають набагато ближче до українських позицій і туди може досягати зброя українських військових.

"Ми щодня намагаємося відпрацьовувати по їхній логістиці. Наприклад, минулої доби - три польові пункти боєпостачання. Це означає, що у ворога поменшало ресурсу", - розповіла Гуменюк.

Пошкодження мосту стали великою перешкодою для руху вантажних автомобілів і транспортних засобів, що використовують цю сполучну артерію. Це значно ускладнює переміщення військової техніки, матеріалів та забезпечення для російських військових формувань, які розташовані на півдні України.

Росіяни також змушені шукати альтернативні маршрути. Це веде до затримок у поставці необхідних ресурсів та збільшення витрат на їх транспортування.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. За повідомленням окупантів, "прилетіли" ракети Storm Shadow.