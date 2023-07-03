Повреждение Чонгарского моста ухудшило логистику российских войск - Гуменюк

Повреждение Чонгарского моста, соединяющего временно оккупированный Крым с материковой Украиной, начало негативно влиять на логистику российских войск на юге Украины.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире Радио Донбасс.Реалии.

По словам Гуменюк, пути поставки армии РФ стали длиннее и опаснее. Альтернативные, более короткие маршруты, в том числе проходящие возле Армянска, пролегают гораздо ближе к украинским позициям и туда может достигать оружие украинских военных.

"Мы ежедневно пытаемся отрабатывать по их логистике. Например, за прошедшие сутки - три полевых пункта боеснабжения. Это значит, что у врага стало меньше ресурса", - рассказала Гуменюк.

Повреждения моста стали большим препятствием для движения грузовых автомобилей и транспортных средств, использующих эту соединительную артерию. Это значительно усложняет перемещение военной техники, материалов и обеспечения для российских военных формирований на юге Украины.

Россияне также вынуждены искать альтернативные маршруты. Это ведет к задержкам в поставке необходимых ресурсов и увеличению затрат на их транспортировку.

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. По сообщению окупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow.