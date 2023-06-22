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Оккупанты сообщают об ударе по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонщину с Крымом (ФОТО)
В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow.
Как сообщил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, уничтожено дорожное покрытие нескольких мостов, в том числе автомобильный мост в Чонгаре.
По его информации, удар был совершен английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет.
Как отмечает глава полуострова Сергей Аксенов, сейчас взрывотехники проводят на мосту экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В настоящее время движение транспорта по мосту остановлено.
Как сообщают оккупанты и гауляйтеры, сообщение с Крымом сейчас идет по резервному маршруту через Армянск.
Заметим, в Крым с территории Херсона ведет три дороги — две идут в районе Армянска — через Каланчак и Чаплинку, а другая — Чонгар. Дыры в мосту на Чонгаре означают, что теперь рашисты не смогут им нормально пользоваться и возить военную технику.