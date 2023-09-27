США запровадили санкції проти низки компаній, що допомагають Ірану в закупівлі двигунів для БПЛА Shahed

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо п'яти юридичних та двох фізичних осіб, які беруть участь у закупівлі важливих деталей для іранської програми ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Як зазначається в повідомленні відомства, ця мережа сприяла постачанням та фінансовим операціям задля закупівлі Організацією дослідницького та самодостатнього джихаду Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції серводвигунів — найважливішого компонента, який використовується в іранських БПЛА серії Shahed, які постачаються Росії та використовуються в її війні проти України.

Зокрема, під санкції потрапили іранська Pishgam Electronic Safeh Company, яка закупила тисячі серводвигунів для бойових дронів на сотні тисяч доларів, та її гендиректор Хамід Реза Джангорбані.

До списку потрапила і Hongkong Himark Electron Model Limited, яка виконала для PESC кілька замовлень на серводвигуни на суму понад 1 мільйон доларів. Зазначається, що представник Himark Electron - громадянин Китаю Фань Ян "вжив таких заходів, як фальсифікація рахунків-фактур, щоб ввести в оману іранського кінцевого споживача поставок".

Стверджується, що Фань і Hongkong Himark поставили також серводвигуни на суму понад 100 тисяч доларів ісламістському шиїтському руху "Ансар Аллах" (хуситам), що контролює західну частину Ємену.

У свою чергу, турецькі Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi и Anka Port İç Ve Diş Ti̇caret İnşaat Loji̇sti̇k Sanayi̇ Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇ сприяли фінансовим операціям на сотні тисяч доларів у рамках закупівель серводвигунів для PESC у Hongkong Himark, надавши їй для цього доступу до американських та міжнародних фінансових систем.

Також у списку санкцій опинилась компанія з ОАЕ Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC, яка сприяла відправленню тисяч серводвигунів через Дубай для подальшої доставки PESC.

Це вже дев'ятий пакет американських санкцій, спрямованих проти іранської програми БПЛА. Зокрема, у квітні США запровадили санкції проти шести компаній, зокрема китайських, за сприяння Ірану у закупівлі електронних компонентів для військових програм.

На початку березня було введено санкції проти п'яти китайських компаній, відповідальних за продаж компонентів, які можуть використовуватися при виробництві БПЛА Іранською авіабудівною промисловою компанією (HESA).

На початку лютого американські санкції були запроваджені проти керівництва іранської компанії Paravar Pars, яка відіграла особливу роль у дослідженнях, розробці та виробництві іранських дронів Shahed-171.