Украина ввела санкции против высокопоставленного силовика йеменских хуситов

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против гражданина Йемена по имени Султан Салех Аида Забин, являющегося высокопоставленным сотрудником полиции политического режима, установленного на территориях Йемена, перешедших в ходе гражданской войны под контроль исламистского шиитского движения "Ансар Аллах", также известного как хуситы.

Соответствующий указ №555 Зеленский подписал 28 октября, введя в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 15 октября. Оно в свою очередь было принято на основании обращения Кабинета министров №1106 от 15 сентября.

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Отмечается, что фигурант санкций родился 5 февраля 1986 года и также известен как Абу Сакар Забин. В отношении него, как и других лидеров хуситов, попавших ранее под санкции, введены запрет въезда в Украину, блокировка активов и оружейное эмбарго.

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Санкции против упомянутого лица были приняты Советом безопасности ООН в рамках резолюции №2564 от 25 февраля 2021 года. В приложении к тексту резолюции содержится следующее описание:

"Султан Салех Аида Забин совершал акты, угрожающие миру, безопасности и стабильности Йемена, включая нарушения применимых норм международного гуманитарного права и ущемления прав человека в Йемене.

Султан Салех Аида Забин является директором Управления уголовного розыска в Сане. Он сыграл заметную роль в осуществлении политики запугивания и применения систематических арестов, задержаний, пыток, актов сексуального насилия и изнасилований в отношении политически активных женщин.

Как руководитель УУР Забин непосредственно отвечает или в силу своего служебного положения несет ответственность за использование множественных мест содержания под стражей, включая домашний арест, полицейские участки, официальные тюрьмы и изоляторы, а также секретные изоляторы, и является соучастником таких действий.

С этими учреждениями связаны случаи применения к женщинам, включая по меньшей мере одну несовершеннолетнюю, практики насильственных исчезновений, неоднократных допросов, изнасилований, пыток, отказа в своевременном медицинском обслуживании и принудительного труда. В некоторых случаях Забин лично проводил пытки".

Напомним, что санкции против других лидеров хуситов Украина ввела 19 февраля, не успев включить в них указанного человека. Также санкции были введены против бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, который изначально был союзником хуситов, но считается убитым ими же в результате теракта 4 декабря 2017 года в ходе боев за столицу страны Сану.