Политика 50 минут назад

Украина ввела санкции против высокопоставленного силовика йеменских хуситов

В феврале против него санкции ввел Совбез ООН

Сторонники хуситов в Сане. Фото: GettyImages Сторонники хуситов в Сане. Фото: GettyImages
Сторонники хуситов в Сане. Фото: GettyImages

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против гражданина Йемена по имени Султан Салех Аида Забин, являющегося высокопоставленным сотрудником полиции политического режима, установленного на территориях Йемена, перешедших в ходе гражданской войны под контроль исламистского шиитского движения "Ансар Аллах", также известного как хуситы.

Соответствующий указ №555 Зеленский подписал 28 октября, введя в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 15 октября. Оно в свою очередь было принято на основании обращения Кабинета министров №1106 от 15 сентября.

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Отмечается, что фигурант санкций родился 5 февраля 1986 года и также известен как Абу Сакар Забин. В отношении него, как и других лидеров хуситов, попавших ранее под санкции, введены запрет въезда в Украину, блокировка активов и оружейное эмбарго.

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Санкции против упомянутого лица были приняты Советом безопасности ООН в рамках резолюции №2564 от 25 февраля 2021 года. В приложении к тексту резолюции содержится следующее описание:

"Султан Салех Аида Забин совершал акты, угрожающие миру, безопасности и стабильности Йемена, включая нарушения применимых норм международного гуманитарного права и ущемления прав человека в Йемене.

Султан Салех Аида Забин является директором Управления уголовного розыска в Сане. Он сыграл заметную роль в осуществлении политики запугивания и применения систематических арестов, задержаний, пыток, актов сексуального насилия и изнасилований в отношении политически активных женщин.

Как руководитель УУР Забин непосредственно отвечает или в силу своего служебного положения несет ответственность за использование множественных мест содержания под стражей, включая домашний арест, полицейские участки, официальные тюрьмы и изоляторы, а также секретные изоляторы, и является соучастником таких действий.

С этими учреждениями связаны случаи применения к женщинам, включая по меньшей мере одну несовершеннолетнюю, практики насильственных исчезновений, неоднократных допросов, изнасилований, пыток, отказа в своевременном медицинском обслуживании и принудительного труда. В некоторых случаях Забин лично проводил пытки".

Напомним, что санкции против других лидеров хуситов Украина ввела 19 февраля, не успев включить в них указанного человека. Также санкции были введены против бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, который изначально был союзником хуситов, но считается убитым ими же в результате теракта 4 декабря 2017 года в ходе боев за столицу страны Сану.

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