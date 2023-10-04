США передали Україні 1,1 мільйона набоїв, конфіскованих у Ірану

Влада США 2 жовтня передала Збройним силам України близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм, які Іран намагався передати підтримуваному ним ісламістському шиїтському руху "Ансар Аллах", який захопив у ході громадянської війни західну частину Ємену.

Як ідеться у повідомленні центрального командування збройних сил США, американський уряд отримав право власності на ці боєприпаси 20 липня у рамках цивільного позову Міністерства юстиції про конфіскацію майна іранського Корпусу вартових ісламської революції.

9 грудня 2022 року їх було конфісковано силами центрального командування Військово-морських сил США з судна без прапора Marwan 1. Зазначається, що боєприпаси переправлялися від КВІР хуситам, порушуючи резолюцію Ради безпеки ООН №2216 від 14 квітня 2015 року. Зазначимо, що пунктом 14 цієї резолюції проголошувалася заборона на постачання зброї хуситам.

У той же час пунктом 16 Радбез ООН уповноважив і зобов'язав усі держави-члени організації у разі виявлення такої зброї вилучати її та позбавлятися її (зокрема шляхом знищення, приведення в непридатний стан, переміщення на склади чи передачі державі, яка не є державою походження або призначення, для цілей утилізації).

"США віддані роботі з нашими союзниками та партнерами у протидії потоку іранської летальної допомоги в регіоні всіма законними засобами, включаючи санкції США та ООН, а також за допомогою заборон. Ми продовжимо робити все можливе, щоб пролити світло на дестабілізуючу діяльність Ірану та зупинити її", - йдеться у повідомленні.

В американській армії вказують, що підтримка Іраном збройних угруповань загрожує міжнародній та регіональній безпеці, американським силам, дипломатичному персоналу та громадянам США у регіоні, а також партнерам США.