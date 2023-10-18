Байден будет просить у Конгресса $100 миллиардов помощи для Украины и Израиля

Президент США Джо Байден пообещал поддержать Израиль после смертоносной атаки ХАМАС и продолжать оказывать помощь Украине. Он планирует подать в Конгресс дополнительный запрос на сумму примерно 100 миллиардов долларов, включающий оборонную помощь Израилю и Украине, а также финансирование безопасности границ странам Индо-Тихоокеанского региона.

Об этом пишет Bloomberg.

Помощь Израилю пользуется широкой двухпартийной поддержкой в Конгрессе США, а помощь Украине тяжело заслужила приверженность республиканцев Палаты представителей.

Именно поэтому группа законодателей, поддерживающих дополнительную помощь Киеву, предложила администрации разработать общий пакет помощи Израилю и Украине в надежде преодолеть сопротивление республиканцев.

Лицо, знакомое с усилиями администрации по координации запроса, сказало, что детали пакета все еще прорабатываются, и подчеркнуло, что сумма будет покрывать целый финансовый год. Предыдущий запрос Белого дома, предусматривавший помощь Украине на сумму 24 миллиарда долларов, охватывал только трехмесячный период.

Издание пишет, что и объем и требования пакета вызывают сопротивление в Палате представителей.

Конгрессмен Джим Джордан, один из основных кандидатов на должность следующего спикера, скептически относился к новой помощи Украине и консерваторы в Палате представителей требовали, чтобы израильский пакет не привязывался к дальнейшей помощи Киеву. При этом в отношении Украины поступают противоречивые сигналы и в Конгрессе считают, что дополнительная помощь должна быть связана с усилением надзора.

Как бы то ни было, по информации Bloomberg, любой запрос от Белого дома должен будет ждать, пока законодатели Палаты представителей изберут нового спикера после отстранения Кевина Маккарти с поста.

Любое финансирование должно сначала рассмотреть Палата, но палата не может завершить ни одну законодательную работу, пока республиканцы не объединятся за новым спикером.

Несколько дней назад советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что новый суммарный пакет военной помощи для Израиля и Украины будет стоить значительно больше 2 миллиардов долларов.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, сенаторы хотят принять годовой пакет помощи. Его размер может составить от 50 до 100 миллиардов долларов.

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