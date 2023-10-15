Партнери втомилися. Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку, – Мінфін

Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку, оскільки увага чиновників у ключових країнах-донорах зосереджується на майбутніх виборах, а геополітична напруженість зростає.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко агентству Reuters.

"Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна", – сказав він у кулуарах Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час засідання Світового банку в Марракеші.

Урядовець зазначив, що Україна наразі докладає "вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні".

Марченко додав, що на зменшення бажання урядів підтримувати Україну впливають геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах, згадавши про вибори, які відбудуться в США та Європейському Союзі у 2024 році.

Reuters пише, що Україні потрібно отримати фінансову підтримку від Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету в розмірі 43 млрд доларів наступного року. Країна забезпечила додаткові податкові надходження та кошти, які будуть залучені від внутрішнього боргу, але вона залежатиме від зовнішньої допомоги для більшої частини витрат у 2024 році.

Переговори цього тижня були затьмарені конфліктом між Ізраїлем і ХАМАСом, який спалахнув саме тоді, коли делегати прямували до Марракеша.

"Ми вже маємо певні зобов'язання, як-от 5,4 мільярда доларів за програмою Міжнародного валютного фонду, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників США та Європейський Союз", – висловився Марченко.

Допомога Україні: скільки коштів очікувати від США та ЄС?

Конгрес США нещодавно затвердив тимчасовий бюджет, який діятиме до 17 листопада, без додаткового фінансування для України.

Це сталося після того, як частина республіканців у Палаті представників виступила проти подальшої допомоги Україні та тимчасового фінансування, а спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті запропонував виключити пакет допомоги із законопроєкту.

Своєю чергою члени керівництва Сенату від Демократичної й Республіканської партій оприлюднили спільну заяву, в якій зобов’язалися проголосувати за подальше фінансування допомоги "найближчими тижнями".

Така поведінка американських законодавців активізувала обговорення щодо підтримки України в контексті президентських виборів у Штатах наступного року.

The Washington Post із посиланням на джерела писало, що чиновники Білого дому терміново розробляють стратегію щодо найкращого способу зберегти допомогу. Один із варіантів передбачає наполягання на великому пакеті підтримки, який міг би охопити більшу частину 2024 року. Другий пропонує слідувати меншій, короткостроковій допомозі, але має більше шансів на підтримку з боку республіканців.

А за даними The Wall Street Journal, сенатори хочуть ухвалити річний пакет. Його розмір може скласти від 50 до 100 млрд доларів.

Що стосується Європейського Союзу, де наступного року відбудуться вибори до Європарламенту, то там планують виділити Україні до 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, це має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Однак у перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023 рік.