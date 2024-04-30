Forbes визначив топ-3 найкращих роботодавців України у 2023 р: Intellias, Headway і Philip Morris

Forbes Ukraine та сайт пошуку роботи robota.ua оголосили найкращих роботодавців України на 2024 рік.

Переможці рейтингу були названі під час форуму «НадЛюди», що відбувся 25 квітня і був присвячений лідерству в командах та організаціях під час війни.

Лідером рейтингу 2024 року стала IT-компанія Intellias, на другому місці– ще одна представниця IT-сфери – компанія Headway. Третє місце посіла Philip Morris.

Це вже четверте дослідження щодо роботодавців, проведене Forbes.ua, друге за час великої війни. Воно стало наймасштабнішим за всю історію цього проєкту.

Forbes отримав 41 875 анкет від співробітників понад 200 компаній – на 50% більше, ніж минулого року.

Для підготовки рейтингу Forbes та Robota.ua розіслали анкети найбільшим роботодавцям країни, а також надали змогу подати заявку на участь усім охочим.

Відповіді співробітників становлять 70% ваги у підсумковій оцінці. Ще 20% – оцінка експертів з пошуку кадрів та профільних редакторів Forbes Ukraine, 10% – на основі інформації з відкритих джерел.

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