«Писанки. Відродження»: в ТРЦ Gulliver показують врятовану колекцію писанок

30 квітня у торгово-розважальному центрі Gulliver відкрили унікальну експозицію з метровими писанками в межах проєкту «Писанки. Відродження». Виставка триватиме до 10 травня включно, вхід вільний.

У центральному атріумі на першому поверсі ТРЦ розмістять 50 унікальних витворів, які вдалося врятувати в результаті ворожих обстрілів «Добропарку» у Київській області.

«Спеціально до світлого свята Великодня разом з партнерами підготували для киян неймовірний проєкт, який демонструє велич українських традицій та незламність нашого духу. До 10 травня включно запрошуємо киян та гостей столиці у ТРЦ Gulliver – насолодитися надзвичайними витворами мистецтва, зробити фото на пам’ять та вкотре переконатися, що наша культура безмежно прекрасна», – розповіла директорка з маркетингу Катерина Жураківська.

«Всеукраїнський фестиваль Писанки» в Києві бере свій початок у 2016 році з масштабного арт-проєкту на Софіївській площі у Києві. Тоді 374 художники з усієї країни розписували метрові холсти у формі яєць. Цей надзвичайний перформанс був націлений на підтримку і популяризацію українських народних традицій, розвиток народного мистецтва, вивчення культури та історії українського народу. До 2020 року яєць стало майже 800. У 2022 році в результаті ворожого обстрілу «Добропарку», де перебували писанки, вціліло 120 витворів, які перевезли у більш безпечну локацію на західній Україні.

«Також до цього проєкту були створені унікальні монети у формі Яйця (другі у світі після Канади), і ще планується друк книги про історію виникнення писанкарства у світі, розпочинаючи від наскельних малюнків і аж до сьогодення – разом з історією проєкту PYSANKY.REBORN», – додала засновниця комунікаційної агенції AVERINA, автор проєкту PYSANKY.REBORN Анастасія Аверіна.

Частина писанок наразі також представлена у Києво-Печерській Лаврі та Музеї історії міста Києва.