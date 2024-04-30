«Писанки. Возрождение»: в ТРЦ Gulliver показывают спасенную коллекцию писанок

30 апреля в торгово-развлекательном центре Gulliver открыли уникальную экспозицию с метровыми писанками в рамках проекта «Писанки. Возрождение». Выставка продлится до 10 мая включительно, вход свободный.

В центральном атриуме на первом этаже ТРЦ разместят 50 уникальных произведений, которые удалось спасти в результате вражеских обстрелов «Добропарка» Киевская область.

«Специально к светлому празднику Пасхи вместе с партнерами подготовили для киевлян невероятный проект, демонстрирующий величие украинских традиций и несокрушимость нашего духа. До 10 мая включительно приглашаем киевлян и гостей столицы в ТРЦ Gulliver – насладиться чрезвычайными произведениями искусства, сделать фото на память и убедиться, что наша культура безгранично прекрасна», – рассказала директор по маркетингу Екатерина Жураковская.

«Всеукраинский фестиваль Писанки» в Киеве берет свое начало в 2016 году по масштабному арт-проекту на Софиевской площади в Киеве. Тогда 374 художника со всей страны расписывали метровые холсты в форме яиц. Этот удивительный перформанс был нацелен на поддержку и популяризацию украинских народных традиций, развитие народного искусства, изучение культуры и истории украинского народа. К 2020 году яиц стало почти 800. В 2022 году в результате вражеского обстрела «Добропарка», где находились писанки, уцелело 120 произведений, перевезенных в более безопасную локацию на западной Украине.

«Также к этому проекту были созданы уникальные монеты в форме Яйца (вторые в мире после Канады), и еще планируется печать книги об истории возникновения росписи писанок в мире, начиная от наскальных рисунков и вплоть до настоящего времени – вместе с историей проекта PYSANKY.REBORN», – добавила основательница коммуникационного агентства AVERINA, автор проекта PYSANKY.REBORN Анастасия Аверина.

Часть писанок также представлена в Киево-Печерской Лавре и Музее истории города Киева.