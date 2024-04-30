Парламент Ісландії схвалив резолюцію про підтримку України на 2024-2028 роки

Запропонована міністром закордонних справ резолюція щодо довгострокової підтримки Ісландією України на 2024-2028 роки була схвалена сьогодні, 30 квітня, в парламенті переважною більшістю голосів.

Про це повідомила пресслужба уряду Ісландії.

Міністр закордонних справ Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір привітала схвалення резолюції.

"Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека та рівень життя, перебуває під загрозою через жорстоке вторгнення Росії в Україну. Тому ми повинні зробити свій внесок в оборону України рішучим і конкретним чином", - заявила очільниця МЗС.

Вона додала, що разом із пропозицією та відповідним зобов'язанням у бюджетному плані закладається міцна основа для адресної підтримки України.

В уряді Ісландії нагадали, що міністр Гильфадоттір внесла пропозицію щодо підготовки політики довгострокової підтримки України на засіданні кабінету міністрів 10 жовтня 2023 року.

Пропозиція була представлена парламенту 12 березня 2024 року. Вона спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та робіт з відновлення в Україні.

Ісландія приєдналася до IT-коаліції та коаліції з розмінування

Ісландія – одна з багатьох країн, які допомагають Україні у її протистоянні ворожій агресії з боку Росії. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ісландія виявляла солідарність, надаючи гуманітарну, економічну та безпекову підтримку країні, зокрема через міжнародні організації, такі як ООН, Світовий банк, НАТО та інші багатонаціональні форуми.

Так, у грудні 2023 року стало відомо, що Ісландія приєдналась до двох важливих коаліцій, які надають підтримку Україні. Це IT-коаліція та коаліція з розмінування. Країна також оголосила про додаткове фінансування у розмірі 340 000 євро, яку буде надано через комплексний пакет допомоги НАТО, спрямованого на закупівлю медичних засобів для України.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, це допоможе зміцнити сфери інформаційних технологій, зв'язку та кібербезпеки, а також надати необхідне навчання та обладнання для розмінування.

Тодішній міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедіктссон додав, що їхнє приєднання до коаліцій та фінансова підтримка через Комплексний пакет допомоги НАТО є проявом нелетальної підтримки в боротьбі України проти несправедливого та незаконного вторгнення Росії.

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