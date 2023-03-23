Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Ісландії проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

Резолюцію підтримали одноголосно 48 депутатів, які були присутні на засіданні.

"У листопаді я відвідала меморіал жертвам Голодомору в Києві. Це було зворушливе нагадування про жахливий злочин. Сьогодні Альтинг (парламент Ісландії) визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом, здійсненим тоталітарним урядом у Москві проти народу України”, — написала очільниця МЗС Ісландії.

In November I visited the Holodomor memorial in Kyiv. It was a heartbreaking reminder of a terrible crime.



Today, Althingi recognised the man-made famine of the winter of 1932–1933 as genocide perpetrated by the totalitarian government in Moscow against the people of Ukraine. pic.twitter.com/1D2xRjaYzT — Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir🇮🇸 (@thordiskolbrun) March 23, 2023 Парламент Ісландії проголосував за резолюцію про визнання Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

У грудні 2022 року Європарламент проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цим документом євродепутати засудили дії радянського режиму, які призвели до смертей мільйонів українців, і закликали інші уряди і парламенти приєднатися до них. Євродепутати також засудили спроби правлячого режиму Росії маніпулювати історією «заради власного виживання» та закликали Росію як правонаступницю Радянського Союзу принести вибачення за злочини. За ухвалення відповідного документу проголосували 507 депутатів, "проти" — 12, утрималися — 17.

У лютому 2023 року визнала Голодомор Болгарія. Народна асамблея Болгарії проголосувала 134 голосами за те, щоб визнати Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом і засудити його винних. В документі йдеться, що будь-які дії, які заперечують, виправдовують і применшують цей геноцид, є актом наруги над пам'яттю мільйонів людей, які загинули внаслідок Голодомору.

10 березня 2023 року Палата представників Бельгії (нижня палата парламенту) визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Рішення ухвалили одноголосно. Щоправда, від голосування утрималася Робітнича партія Бельгії.

Станом на лютий 2023 року Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу визнали 25 країн світу.

Дослідники сперечаються щодо точної кількості жертв Голодомору. Фахівці Інституту демографії наполягають на розрахунках, зроблених у 2010 році: 3,9 млн загиблих та 600 тисяч ненароджених. У Національному музеї Голодомору-геноциду цифри демографів вважають заниженими. За їхніми дослідженнями, 10,5 мільйонів стали жертвами Голодомору, з них 9,1 млн в Україні. До червня 1933-го щодоби мученицькою смертю в Україні вмирали 28 тис. людей, щогодини — 1168, щохвилини — 20.

94% українців вважають, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом. 3% не згодні з твердженням і 4% не визначилися з позицією. Так результати минулорічного опитування від соціологічної групи «Рейтинг». У 2021 році лише 85% погоджувалося із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом. Не підтримували думку 13% респондентів. За останні десять років відбулося зростання у півтори рази кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом Українського народу. Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Під час опитування представники соціологічної групи не помітили значимих відхилень у вікових розподілах у цьому питанні.