Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Исландии проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

Резолюцию поддержали единогласно 48 депутатов, присутствовавших на заседании.

"В ноябре я посетила мемориал жертвам Голодомора в Киеве. Это было трогательное напоминание об ужасном преступлении. Сегодня Альтинг (парламент Исландии) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом, совершенным тоталитарным правительством в Москве против народа Украины", — написала глава МИД Исландии.

In November I visited the Holodomor memorial in Kyiv. It was a heartbreaking reminder of a terrible crime.



Today, Althingi recognised the man-made famine of the winter of 1932–1933 as genocide perpetrated by the totalitarian government in Moscow against the people of Ukraine. pic.twitter.com/1D2xRjaYzT — Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir🇮🇸 (@thordiskolbrun) March 23, 2023 Парламент Исландии проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

В декабре 2022 года Европарламент проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этим документом евродепутаты осудили действия советского режима, повлекшие смерти миллионов украинцев, и призвали другие правительства и парламенты присоединиться к ним. Евродепутаты также осудили попытки правящего режима России манипулировать историей «ради собственного выживания» и призвали Россию как правопреемницу Советского Союза принести извинения за преступления. За принятие соответствующего документа проголосовали 507 депутатов, против — 12, воздержались — 17.

В феврале 2023 года признала Голодомор Болгария. Народная ассамблея Болгарии проголосовала 134 голосами за то, чтобы признать Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом и осудить его виновных. В документе говорится, что любые действия, отрицающие, оправдывающие и умаляющие этот геноцид, являются актом надругательства над памятью миллионов людей, погибших в результате Голодомора.

10 марта 2023 г. Палата представителей Бельгии (нижняя палата парламента) признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Решение было принято единогласно. Правда, от голосования воздержалась Рабочая партия Бельгии.

По состоянию на февраль 2023 Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа признали 25 стран мира.

Исследователи спорят о точном количестве жертв Голодомора. Специалисты Института демографии настаивают на расчетах, сделанных в 2010 году: 3,9 млн. погибших и 600 тысяч нерожденных. В Национальном музее Голодомора-геноцида цифры демографов считают заниженными. По их исследованиям, 10,5 миллиона стали жертвами Голодомора, из них 9,1 миллиона в Украине. К июню 1933 года ежесуточно мученической смертью в Украине умирали 28 тыс. человек, ежечасно - 1168, ежеминутно - 20.

94% украинцев считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом. 3% не согласны с утверждением и 4% не определились с позицией. Так результаты опроса прошлого года от социологической группы «Рейтинг». В 2021 году только 85% согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом. Не поддерживали мнение 13% респондентов. За последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, согласных с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом Украинского народа. Голодомор 1932-33 гг. признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. В ходе опроса представители социологической группы не заметили значимых отклонений в возрастных распределениях по этому вопросу.