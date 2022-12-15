Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Европейский парламент 15 декабря принял большинством голосов резолюцию о признании Голодомора 1922-23 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

За принятие соответствующего документа проголосовали 507 депутатов, против - 12, воздержались - 17.

"Европейский парламент признает, что Голодомор 1932-1933 годов в Украине был вызван умышленными действиями советского режима, что является геноцидом против народа Украины", – говорится в документе.

Кроме того, Европарламент решительно осудил действия тоталитарного советского режима, которые повлекли смерти миллионов украинцев и существенно подорвали основы украинского общества.

Также принятая резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов людей, погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

Европарламент призвал все страны, особенно РФ, а также другие страны, появившиеся после распада Советского Союза, открыть их архивы косательно голода 1932-1933 годов в Украине.

Депутаты Европарламента осудили также агрессивную войну России против Украины, которая повлекла за собой новый продовольственный кризис и направлена на уничтожение украинского народа.

Напомним, Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.